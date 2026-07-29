Fechas de pago del Seguro Social para jubilados en agosto: así queda el calendario

Los pagos del Seguro Social correspondientes a agosto tendrán un ajuste para algunos beneficiarios debido a la forma en que cae el calendario este año. Mientras que quienes reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cobrarán antes de que inicie el mes, los jubilados del Seguro Social mantendrán el calendario habitual basado en su fecha de nacimiento.

El SSI se adelantará por caer el 1 de agosto en sábado

La Administración del Seguro Social (SSA) establece que cuando la fecha programada para un pago coincide con un fin de semana o un día festivo, el depósito se realiza el día hábil anterior.

Por esa razón, el pago del SSI correspondiente a agosto no llegará el 1 de agosto, sino el viernes 31 de julio.

Este adelanto no representa un beneficio adicional ni un pago extra, sino únicamente un cambio de fecha debido al calendario.

En cambio, quienes reciben prestaciones de jubilación, discapacidad o sobrevivientes del Seguro Social seguirán cobrando conforme al calendario tradicional, ya que sus fechas de depósito no coinciden con un día no laborable.

Así queda el calendario de pagos para jubilados

Los jubilados que comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997 continuarán recibiendo su dinero según el día de su nacimiento.

El calendario de agosto queda de la siguiente manera:

-Nacidos del día 1 al 10 de cualquier mes: miércoles 12 de agosto.

-Nacidos del día 11 al 20 de cualquier mes: miércoles 19 de agosto.

-Nacidos del día 21 al 31 de cualquier mes: miércoles 26 de agosto.

Existe un grupo que no sigue este sistema de miércoles.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como quienes reciben simultáneamente el Seguro Social y el SSI, cobran normalmente el día 3 de cada mes.

En agosto, esa fecha caerá en lunes, por lo que no habrá modificaciones y recibirán su depósito el 3 de agosto.

Los beneficiarios del SSI recibirán dos depósitos en fechas distintas

Las personas que reciben tanto el SSI como beneficios del Seguro Social no verán un solo depósito conjunto.

De acuerdo con el calendario de la SSA, primero recibirán el pago del SSI el viernes 31 de julio y posteriormente el depósito correspondiente a la jubilación o al SSDI en la fecha que les corresponda según las reglas del programa.

¿Qué hacer si el depósito no llega?

Si el pago no aparece en la fecha prevista, lo primero es verificar que no exista un cambio relacionado con fines de semana o días festivos.

También conviene consultar con el banco, ya que algunas instituciones procesan los depósitos directos más tarde que otras.

Otra recomendación es revisar que la información bancaria registrada ante la Administración del Seguro Social esté actualizada, incluyendo el número de cuenta, la ruta bancaria y los datos personales en la cuenta ‘my Social Security’.

Si después de varios días hábiles el dinero sigue sin reflejarse, la agencia recomienda comunicarse directamente con la SSA para solicitar asistencia.

El monto depende del historial laboral

El cambio en las fechas no modifica la cantidad que recibe cada beneficiario.

Según FinanceBuzz, el beneficio promedio mensual de jubilación es de aproximadamente $2,071 durante 2026.

Sin embargo, el pago individual depende del historial de ingresos y de la edad en que la persona comenzó a reclamar sus beneficios.

Quienes esperaron hasta los 70 años y obtuvieron durante su carrera ingresos sujetos al máximo gravable pueden recibir hasta $5,181 mensuales, el monto más alto contemplado actualmente por el programa.

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