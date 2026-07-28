Jubilarse a los 65 años podría costarte hasta $43,000 por un error que cometen millones de personas

Muchos estadounidenses creen que los 65 años son la edad ideal para jubilarse, pero tomar esa decisión sin conocer las reglas del Seguro Social puede salir muy caro. Reclamar los beneficios antes de alcanzar la edad plena de retiro puede reducir la pensión de forma permanente y representar una pérdida de hasta $43,000 dólares a lo largo de 20 años de jubilación.

El impacto no termina ahí. Además de recibir un ingreso mensual menor, una persona que se jubile a los 65 años en 2026 necesitará en promedio $185,500 dólares para cubrir gastos médicos durante el resto de su vida, según Fidelity Investments, una cifra que, además, no incluye los costos de cuidados de largo plazo.

¿Por qué retirarse a los 65 puede ser un costoso error?

La edad de retiro completo (FRA) ya no es 65 años casi para nadie. Para las personas nacidas en 1960 o después, la Administración del Seguro Social (SSA) fijó esa edad en 67 años, y reclamar antes reduce el beneficio mensual de forma permanente.

Si te retiras exactamente a los 65, tu pago mensual puede quedar en apenas el 86.7% de lo que recibirías si esperaras hasta tu edad de retiro completo. Sandra, un caso citado por Money Wise, tenía una FRA de 66 años y 4 meses. Al reclamar antes, su pago mensual se recortó un 8.9%, lo que representó unos $180 dólares menos cada mes durante los siguientes 20 años.

Un error de este tipo es grave porque es complicado de corregir y la ventana para hacerlo es muy breve. “Social Security es una de las pocas decisiones de retiro que no se puede revertir fácilmente”, advierte el propio análisis Money Wise sobre testimonios de jubilados. Existe una ventana de solo 12 meses para cancelar la solicitud, y hacerlo obliga a devolver cada dólar recibido.

La combinación de decisiones que puede vaciar tus ahorros de golpe

Además, hay otro riesgo oculto: Medicare no cubre todo. Fidelity calcula que las primas de las Partes B y D representan casi el 45% del gasto médico total en el retiro, mientras que otro 48% corresponde a deducibles, copagos y servicios que Medicare no cubre por completo.

Esto significa que una pareja que se retira junta podría tener que pagar más de $370,000 dólares combinados solo en gastos médicos, sin contar cuidados prolongados como enfermería o asistencia en casa. Para muchas familias hispanas que llegan al retiro sin contar con un fondo de salud, ese golpe puede sentirse de inmediato, cuando ya no cuentan con un sueldo fijo.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un estadounidense promedio vive saludable solo hasta los 63 años. Retirarse justo a los 65 implica que entra al retiro cuando el cuerpo ya empieza a fallar.

¿Qué puedes hacer para identificar la edad ideal para el retiro?

Antes de solicitar tu pensión, hay pasos concretos que pueden evitarte una pérdida permanente:

Verifica tu edad de retiro completo en el sitio oficial de la Administración del Seguro Social antes de presentar cualquier solicitud

en el sitio oficial de la Administración del Seguro Social antes de presentar cualquier solicitud Calcula el impacto de esperar : cada año que retrasas el reclamo después de tu FRA aumenta tu beneficio mensual un 8% adicional, con límite hasta los 70 años

: cada año que retrasas el reclamo después de tu FRA aumenta tu beneficio mensual un adicional, con límite hasta los 70 años Considera trabajar unos años más o de forma parcial , ya sea con un empleo de medio tiempo o trabajo independiente, para reducir la dependencia total del Seguro Social

, ya sea con un empleo de medio tiempo o trabajo independiente, para reducir la dependencia total del Seguro Social Abre o refuerza una cuenta de ahorro para salud (HSA) antes de dejar de trabajar, ya que después del retiro se vuelve mucho más difícil acumular ese fondo

Lo que cambia en tus ingresos si decides esperar

Retrasar el retiro no solo aumenta el pago mensual: también da más tiempo para ahorrar antes de que lleguen los gastos médicos más fuertes. “Trabajar más tiempo puede introducir riesgos no financieros que en última instancia disminuyan la calidad de tus años de retiro”, advierte el mismo reporte de Money Wise, y señala que el balance financiero suele pesar más que el desgaste de laborar unos años adicionales.

Para quienes ya se acercan a los 65 y no hayan verificado su situación, los especialistas aconsejan: “Evalúa los efectos de largo plazo de reclamar antes de alcanzar tu FRA” y discute la estrategia con tu pareja, si aplica, antes de firmar cualquier solicitud.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el momento correcto para solicitar tu retiro al SSA

¿A qué edad puedo reclamar el Seguro Social sin penalización?

A tu edad de retiro completo (FRA), que para quienes nacieron en 1960 o después es de 67 años; reclamar antes reduce el pago de forma permanente.

¿Cuánto pierdo si me retiro a los 65 en lugar de esperar?

Puedes recibir hasta un 13.3% menos cada mes de forma permanente, lo que en 20 años puede sumar más de $40,000 dólares perdidos.

¿Cuánto necesito ahorrar para gastos médicos en el retiro?

Fidelity estima que un jubilado de 65 años necesitará en promedio $185,500 dólares solo para cubrir atención médica, sin incluir cuidados de largo plazo.

¿Puedo cancelar mi solicitud si me arrepiento?

Sí, pero solo dentro de los primeros 12 meses, y debes devolver todo el dinero recibido hasta ese momento.

¿Vale la pena seguir trabajando después de los 65?

Financieramente sí, porque cada año adicional de espera aumenta tu beneficio mensual hasta los 70 años, aunque conviene evaluar también tu salud y calidad de vida.

Conclusión

Si las tendencias actuales de costos médicos continúan creciendo a un ritmo del 7.5% anual que reportó Fidelity este año, retirarse sin un plan claro podría volverse todavía más riesgoso en los próximos ciclos de jubilación.

La recomendación práctica es simple: antes de firmar cualquier solicitud de Seguro Social, verificar la edad de retiro completo y calcular el costo real de retirarse antes de tiempo. Esta revisión puede ser la diferencia entre una vejez estable y dos décadas de ingresos reducidos.

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