Cómo algunas parejas pueden recibir hasta $10,000 más al año del Seguro Social al jubilarse

La forma en que un matrimonio solicita los beneficios del Seguro Social puede marcar una diferencia importante en sus ingresos durante la jubilación.

Aunque muchas parejas presentan su solicitud por separado, especialistas en planificación financiera advierten que coordinar el momento en que cada cónyuge reclama sus beneficios puede traducirse en miles de dólares adicionales a lo largo de los años.

El beneficio conyugal puede aumentar el ingreso familiar

Uno de los mecanismos menos conocidos del Seguro Social es el beneficio conyugal.

Este permite que un cónyuge elegible reciba hasta el 50% del beneficio que le corresponde al trabajador con mayores ingresos cuando este alcanza su edad plena de jubilación.

Sin embargo, existen condiciones para acceder a este apoyo.

La persona que solicita el beneficio debe tener al menos 62 años y el cónyuge con el historial laboral principal ya debe haber presentado su solicitud de jubilación.

Además, el Seguro Social no paga simultáneamente el beneficio propio y el conyugal. La Administración compara ambas cantidades y entrega únicamente la más alta.

Esta opción suele ser especialmente útil para quienes tuvieron una trayectoria laboral limitada o con interrupciones, ya que el beneficio conyugal puede superar el monto que generarían con su propio historial de cotizaciones.

El momento de solicitar el beneficio hace una gran diferencia

Uno de los errores más frecuentes consiste en reclamar el beneficio conyugal antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

Quienes presentan la solicitud a los 62 años pueden sufrir una reducción permanente de hasta el 35% en ese beneficio.

Esa disminución se mantiene durante toda la vida, por lo que esperar algunos años puede representar una diferencia significativa en los ingresos futuros.

A diferencia del beneficio del trabajador principal, el beneficio conyugal no aumenta por retrasar la solicitud después de la edad plena de jubilación.

Por ello, cada tipo de prestación tiene reglas distintas y requiere una estrategia específica.

La estrategia que puede incrementar los ingresos del hogar

Asesores financieros suelen recomendar que el cónyuge con menores ingresos solicite primero sus beneficios, generalmente al llegar o acercarse a la edad plena de jubilación, mientras que la persona con mayores ingresos retrase su solicitud hasta los 70 años, si su situación financiera se lo permite.

La razón es que el beneficio del trabajador principal aumenta aproximadamente un 8% por cada año que se retrasa la solicitud después de la edad plena de jubilación, hasta los 70 años.

Esperar de los 67 a los 70 años puede incrementar ese beneficio alrededor de un 24%, sin contar los ajustes por inflación.

Cuando esta estrategia se aplica correctamente, algunas parejas pueden obtener hasta $10,000 más al año en ingresos del Seguro Social en comparación con quienes solicitan ambos beneficios sin coordinación.

En ciertos casos, los hogares con historiales laborales sólidos pueden acercarse incluso a ingresos conjuntos de $10,000 al mes

Actualmente, un trabajador jubilado recibe en promedio alrededor de $2,078 mensuales, mientras que una pareja jubilada obtiene aproximadamente $4,152 al mes de forma combinada.

El historial laboral también influye en el beneficio

El cálculo del Seguro Social se basa en los 35 años con mayores ingresos de cada trabajador, ajustados por inflación.

Si una persona trabajó menos de ese tiempo, los años faltantes se contabilizan como ingresos de cero, reduciendo el promedio utilizado para determinar el beneficio.

Esto afecta especialmente a quienes dejaron de trabajar por periodos prolongados para cuidar hijos o familiares, se jubilaron anticipadamente o tuvieron interrupciones en su carrera.

Además, la estrategia también impacta el beneficio por sobrevivencia.

Cuando uno de los cónyuges fallece, el sobreviviente puede recibir el beneficio más alto de los dos.

Por ello, retrasar la solicitud del trabajador con mayores ingresos no solo incrementa los pagos mientras ambos viven, sino que también fortalece la protección económica de quien permanezca con vida.

Especialistas recomiendan utilizar las calculadoras oficiales del Seguro Social o consultar a un asesor financiero antes de tomar una decisión, ya que una vez que se presentan ciertas solicitudes, las opciones para modificar la estrategia son muy limitadas.

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