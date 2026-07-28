¿Quiénes recibirán pagos directos de $994 del Seguro Social el viernes?

Millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social recibirán de manera anticipada el pago correspondiente a agosto. El depósito se realizará el viernes 31 de julio debido a que la fecha habitual de distribución coincide con un fin de semana.

El pago de agosto llegará el 31 de julio

La Administración del Seguro Social acostumbra enviar los beneficios del programa SSI el primer día de cada mes.

Sin embargo, cuando esa fecha cae en sábado, domingo o feriado federal, el depósito se adelanta al último día hábil del mes anterior.

Como el 1 de agosto de 2026 será sábado, los beneficiarios recibirán el dinero el viernes 31 de julio.

Aunque el pago aparecerá en julio, corresponde al beneficio programado para agosto y no representa un depósito adicional.

Las personas elegibles pueden recibir hasta $994, aunque la cantidad final dependerá de la situación de cada beneficiario, sus ingresos, recursos y condiciones familiares.

¿Quiénes pueden recibir hasta $994?

La Seguridad de Ingreso Suplementario es un programa destinado a personas que tienen ingresos y recursos económicos limitados y que, además, cumplen al menos una de las condiciones establecidas por la Administración del Seguro Social.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran las personas de 65 años o más, quienes tienen ceguera y las personas con alguna discapacidad que cumpla con los requisitos médicos y administrativos del programa.

El pago máximo federal para una persona que presenta su solicitud de manera individual es de $994 mensuales.

Las parejas elegibles que presentan su solicitud conjuntamente pueden recibir hasta $1,491 al mes.

Por su parte, las personas consideradas esenciales para el cuidado de un beneficiario del SSI pueden obtener un máximo de $498.

Estas cantidades son topes máximos. El monto real puede ser menor si el beneficiario recibe otros ingresos, cuenta con determinados recursos o vive bajo circunstancias que influyen en el cálculo de la ayuda.

También existen requisitos migratorios y de residencia

Para recibir a los pagos del SSI, el solicitante debe ser ciudadano estadounidense o pertenecer a alguna de las categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Además, debe residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

Las reglas también establecen que un beneficiario no puede permanecer fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo ni por 30 días consecutivos.

Una ausencia prolongada puede provocar la suspensión temporal de los pagos hasta que la persona vuelva a cumplir con el requisito de residencia.

No es el mismo pago que la jubilación del Seguro Social

El SSI no debe confundirse con los beneficios de jubilación del Seguro Social.

Los pagos de jubilación dependen principalmente del historial laboral, los salarios obtenidos y la edad en la que la persona comenzó a reclamarlos.

En cambio, la Seguridad de Ingreso Suplementario se financia con ingresos generales del gobierno federal y está dirigida a personas con recursos limitados.

Por esa razón, alguien puede calificar para el SSI aunque no haya trabajado el tiempo necesario para recibir una prestación de jubilación.

Algunas personas pueden recibir simultáneamente beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social y una cantidad complementaria del SSI, siempre que sus ingresos y recursos permanezcan dentro de los límites permitidos.

Los beneficiarios no necesitan realizar un trámite especial para recibir el depósito adelantado del 31 de julio.

La Administración del Seguro Social recomienda revisar su calendario oficial de pagos y comunicarse con la agencia si el dinero no aparece después del periodo habitual de procesamiento.



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