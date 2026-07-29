Informes judiciales señalan que agentes de ICE utilizaron insultos raciales para referirse a latinos

Evidencias audiovisuales y mensajes de texto incluidos en documentos judiciales revelan que agentes de ICE emplearon términos despectivos contra la comunidad latina durante operativos en Los Ángeles, California.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California incorporó grabaciones de cámaras corporales y mensajes de texto en una moción de medida cautelar.

“Sí, conéctennos donde vean algunos ‘tonks’ y saldremos corriendo”, se escuchó decir a un agente en un video presentado ante el tribunal. El término “tonk” es utilizado en el ámbito policial para aludir al impacto de una porra o linterna contra la cabeza de un Inmigrante, señaló ABC News.

“Había un tipo, estoy bastante seguro de que estaba ‘mojado’ (wet), estaba sentado en esa minivan”, utilizando una abreviación de un insulto dirigido a personas latinas. Asimismo, en las cadenas de mensajes de texto, un agente cuestionó que “algunas de estas personas son estúpidas ¿Por qué publicarías en las redes sociales que estás ‘mojado’?”.

Más tarde, otro agente añadió que “ahora mismo hay puestos por todas partes vendiendo comida para las festividades del 4 de julio en Long Beach”.

Respuestas del DHS

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó señalar si el uso de ese vocabulario infringe los reglamentos internos cuando fue consultado por el medio anteriormente citado. En su lugar, el vocero declaró que “nuestros agentes están centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en entretener con indignación fingida”.

“¿Dónde está la indignación de los medios de comunicación por las familias de Angel que perdieron a un ser querido a causa de un delito cometido por inmigrantes ilegales?”, acotó el portavoz.

Por su parte, la organización demandante reiteró el impacto de los hallazgos, y agregó que la demanda “debería causar indignación”, así lo expresó Mayra Joachim, subdirectora de derechos de los inmigrantes de la ACLU del Sur de California.

“Las pruebas recabadas por el gobierno confirman lo que nuestras comunidades siempre han sabido: los agentes de inmigración están violando flagrantemente la ley al detener a personas sin justificación y, a menudo, principalmente por el color de su piel“, sentenció.

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