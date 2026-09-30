Mientras los ojos están en Warner Bros., Disney despide a cientos de empleados

Este martes 29 de septiembre, se ha informado que Disney decidió hacer un nuevo recorte de personal. Esto sucede al mismo tiempo que se habla sobre la preocupación que tienen los empleados de Warner Bros. Discovery, luego de que quedara el camino libre para la fusión con Paramount Skydance.

Según el reporte publicado por “Variety”, esta sería la tercera vez que la compañía hace este tipo de despido masivo en el 2026.

Al parecer, la decisión tampoco tomó por sorpresa a todos, pues las posibilidades de estos despidos ya habían sido compartidas por Josh D’Amaro, quien tomó el cargo de CEO de The Walt Disney Company en marzo de este año.

El actual CEO y Hugh Johnston, director financiero, dijeron al presentar el balance del más reciente trimestre: “Seguimos muy centrados en reducir los costes en toda la empresa para generar capacidad adicional que nos permita invertir en crecimiento, y estamos evaluando diversas medidas, incluidas reducciones en la plantilla y los gastos de venta, generales y administrativos”.

Antes de estos despidos, en agosto la empresa había ofrecido planes de jubilación anticipada.

Según una publicación hecha por “Deadline”, los despidos de esta semana apuntan a los trabajadores del área de recursos humanos y tecnología. Y aunque hablan de cientos de empleados, se dice que es menos que los 1,000 que fueron despedidos en abril de este mismo año.

El mismo medio también ha informado que otra de las áreas que sigue bajo amenaza es la de Disney Entertainment Television. Se dice que, tras el nombramiento de una nueva directora general, se ha prometido una profunda reestructuración de este departamento.

“Deadline” ha calificado esta nueva etapa de despidos como “otro duro golpe para Hollywood”, una industria que este año no solo se ha visto afectada por la polémica fusión entre Paramount y Warner Bros., sino que también ha entrado en el debate sobre la salida de muchas producciones de Los Ángeles para lograr abaratar costos. Además, claro, continúan sobre la mesa los debates sobre el uso de la inteligencia artificial.

Sigue leyendo:

• Rob Bonta no estaría de acuerdo con la fusión pese a haber llegado a un acuerdo con Paramount

• Revelan las consecuencias que podría tener la salida de Paramount de Los Ángeles

• Celebridades judías apoyan a Mark Ruffalo tras acusaciones de Paramount