Cómo solicitar un préstamo de entre $25,000 y $500,000 para tu negocio en Nueva York

Los pequeños negocios de la ciudad de Nueva York pueden acceder a préstamos de $25,000 a $500,000 mediante el NYC Future Fund. El programa permite ajustar los pagos del capital a los ingresos del negocio y ofrece asesoría gratuita para preparar la solicitud.

Dónde iniciar el trámite

El primer paso es entrar a la página oficial del NYC Future Fund y completar el cuestionario inicial.

Si las respuestas indican que el negocio encaja en el programa, el sistema permite elegir un prestamista participante.

La entidad seleccionada explica cómo continuar, revisa la solicitud y decide si concede el préstamo.

Participan Community Reinvestment Fund, Accompany Capital, Grow America y Pursuit. Un representante de los centros NYC Business Solutions también puede ofrecer ayuda gratuita.

Para recibir orientación, los interesados pueden llamar al 888-727-4692, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m., y preguntar por ‘NYC Future Fund’.

Requisitos, intereses y pagos

Entre los requisitos, el negocio debe tener al menos 12 meses de operación, un año de declaraciones fiscales presentadas e ingresos anuales históricos o proyectados de $50,000 o más.

También exige autorizar una revisión crediticia y entregar la declaración fiscal más reciente, información financiera del año en curso y proyecciones mensuales para un año.

El préstamo tiene una tasa anual de 7.5%, un plazo de hasta cinco años y una comisión de apertura de 3%. Solicitarlo no tiene costo.

También se exige reuniones mensuales con un asesor financiero y garantía personal de los propietarios con participación de 20%.

Los intereses se pagan mensualmente; los pagos del capital dependen de los ingresos y se requieren cuando estos superan un umbral equivalente al 25% del ingreso mensual promedio.

El financiamiento puede destinarse a capital de trabajo, inventario, publicidad, contratación, materiales, equipo pequeño y refinanciamiento.

Asesoría gratuita para preparar documentos

El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de Nueva York (SBS, por sus siglas en inglés) ofrece asistencia para identificar el producto financiero adecuado, reunir documentos y calcular los términos de devolución.

También conecta a los propietarios con bancos, cooperativas de crédito, prestamistas sin fines de lucro y la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).

Su orientación incluye documentos para la condonación de préstamos SBA y opciones de aplazamiento de pagos.

Para solicitar este servicio general, hay que llamar al mismo número y pedir asistencia financiera.

La solicitud digital requiere iniciar sesión o crear una cuenta en SBS Connect. Pedir asesoría no equivale a solicitar formalmente un préstamo: cada prestamista exige su propio trámite y puede pedir documentación adicional.

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