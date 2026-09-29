Seguro Social en octubre: quiénes recibirán tres pagos y en qué fechas

Algunas personas verán tres depósitos durante octubre de 2026: dos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y uno del Seguro Social. El tercero no es un bono; corresponde a un pago de noviembre que se enviará antes.

Las tres fechas para quienes reciben ambos beneficios

Las personas que cobran tanto SSI como Seguro Social tienen previstos estos depósitos: el jueves 1 de octubre recibirán el SSI correspondiente a octubre; el viernes 2, su pago regular del Seguro Social; y el viernes 30, el SSI correspondiente a noviembre.

Este último se adelanta porque el 1 de noviembre cae en domingo.

El pago del Seguro Social llega el 2 de octubre porque este grupo normalmente cobra el día 3 y, en 2026, el 3 cae en sábado.

La Administración del Seguro Social adelanta los pagos al día hábil anterior cuando la fecha habitual coincide con un fin de semana o feriado.

El mismo calendario del día 3 se aplica a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, aunque eso no significa que todos ellos reciban también SSI.

Por tanto, ver tres depósitos en octubre depende de recibir los dos programas.

Quien solo cobra SSI tendrá depósitos el 1 y el 30 de octubre, mientras que quien solo recibe Seguro Social cobrará una vez en el mes, en la fecha que le corresponda.

El SSI, o Seguridad de Ingreso Suplementario, es un programa federal que proporciona pagos mensuales a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, una discapacidad o ceguera. Algunas personas pueden recibir SSI y beneficios del Seguro Social al mismo tiempo.

Por qué hay dos depósitos de SSI en octubre

El SSI suele pagarse el primer día de cada mes. Cuando ese día es sábado, domingo o feriado, el dinero se envía el día hábil anterior.

Así se explica el depósito del 30 de octubre: es el pago de noviembre, no una segunda mensualidad de octubre.

El siguiente depósito ordinario de SSI está previsto para el martes 1 de diciembre. El pago de enero de 2027, a su vez, se adelantará al jueves 31 de diciembre de 2026.

Esta distribución puede hacer que octubre y diciembre parezcan meses con pagos adicionales para quienes reciben ambos beneficios.

Sin embargo, el número de depósitos visibles en un mes no cambia el mes al que corresponde cada pago.

Conviene tenerlo presente al organizar los gastos de noviembre: el SSI habrá llegado desde el 30 de octubre.

Cuándo cobra el resto de los beneficiarios

Para quienes siguen el calendario del Seguro Social basado en la fecha de nacimiento, los pagos de octubre están programados para el miércoles 14, si nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes; el miércoles 21, si nacieron del 11 al 20; y el miércoles 28, si nacieron del 21 al 31 de cualquier mes.

Sigue leyendo:

– ¿Qué pagos directos enviará el Seguro Social en octubre?

– Seguro Social: quiénes recibirán hasta tres pagos en octubre 2026

– Seguro Social envía pagos hoy miércoles 23 de septiembre: revisa quiénes los reciben