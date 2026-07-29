Las mejores y peores líneas del Metro de Nueva York: encuesta de usuarios

Nada conecta más a los neoyorquinos que el Metro, en traslados y encuentro social: gente de todos los niveles económicos, ubicaciones, género, edades, raza, opiniones y credos viaja codo a codo en el subterráneo más grande de EE.UU.

Próximo a cumplir 122 años de edad desde su fundación el 27 de octubre de 1924, el Metro de Nueva York se ha ido extendiendo y cuenta hoy con 472 estaciones, 248 millas de ruta (399 km) y aproximadamente 665 millas (1,070 km) de vías en servicio comercial, siendo uno de los sistemas de transporte rápido más grandes y concurridos del mundo. El hecho de que funcione las 24 horas representa el mayor reto para su operador, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), porque dificulta las labores de limpieza y mantenimiento.

Cada usuario tiene su propia relación con el Metro de Nueva York, muchos de manera agridulce, entre satisfacciones, indiferencia, mala conducta propia o ajena, y malos ratos por retrasos o ser testigo o protagonista de un incidente grave. Y es que para algunos un viaje ha resultado en robo, agresión, hospitalización y hasta muerte azarosa.

De manera regular la MTA consulta a sus usuarios del Metro y buses, con la promesa de mejorar el servicio. Los resultados de la última encuesta, realizada en la primavera de 2026, acaban de ser revelados, resumiendo 92,000 evaluaciones del Metro, 45,000 de autobuses y 1,500 de Access-A-Ride (para personas con discapacidades) son:

“El objetivo de la encuesta era conocer la opinión de nuestros clientes sobre sus niveles de satisfacción e identificar cambios con respecto a periodos anteriores. También buscábamos comprender mejor los factores clave de la satisfacción que influyen en el comportamiento de los usuarios, así como obtener comentarios sobre su satisfacción con el servicio, nuestro personal, la limpieza, la seguridad y otros aspectos. Conocer directamente la opinión de nuestros clientes nos permite comprender mejor sus principales inquietudes y priorizar los asuntos que debemos abordar, con el fin de atraer nuevamente a más usuarios a nuestros metros, autobuses y trenes”, comentó la MTA en un comunicado.

El Metro

La satisfacción general con el servicio subió un punto porcentual, situándose en 63%, lo que refleja una mejora constante desde la primavera de 2024, cuando se encontraba en 47%. La mayoría de los indicadores clave se mantienen prácticamente sin cambios y la percepción de los usuarios se ha conservado estable respecto a la encuesta del otoño de 2025. Prácticamente todos los aspectos relacionados con la experiencia a bordo permanecen invariables: la satisfacción con la fiabilidad del servicio es de 62%, con los tiempos de espera 59% y con la limpieza de las estaciones es 60%. Todas estas cifras se alinean con los resultados previos. 62% se siente seguro en los trenes; 60% en las estaciones -un aumento de un punto- y 54% en los andenes, cifra que también subió un punto en comparación con el otoño de 2025.

Las líneas 7, G, L y Q obtuvieron las mejores valoraciones en cuanto a satisfacción, con una calificación general de entre el 70 y 72%. En el extremo opuesto, las líneas 5, D y W recibieron las peores valoraciones, con un índice de satisfacción general de entre 59 y 60%, destacó PIX11 News.

Los autobuses

La satisfacción general de los usuarios de autobuses locales, limitados y selectos es de 64%, lo que supone un aumento de tres puntos con respecto al otoño de 2025. Entre los usuarios de Queens, afectados por la reestructuración de la red de autobuses realizada el año pasado, la satisfacción aumentó cinco puntos hasta alcanzar 67%, recuperando así los niveles previos a la reestructuración (68% en la primavera de 2025). Staten Island también sigue mejorando, con una satisfacción general de 67%, un incremento de siete puntos respecto al otoño de 2025 y de 12 puntos frente a la primavera de ese año.

En general, la satisfacción de los usuarios aumentó entre uno y tres puntos en todos los aspectos clave del servicio, incluidos los tiempos de espera, los tiempos de viaje, la fiabilidad del servicio y el nivel de ocupación (aglomeraciones). En el caso de los autobuses expresos la satisfacción se sitúa en 77%, un nivel casi similar al registrado en el otoño de 2025 (76%).

Access-A-Ride (AAR)

En la primavera de 2025, Access-A-Ride (AAR) adoptó un sistema de encuesta mensual independiente y específico. Esto permite a los usuarios ofrecer sus comentarios no sólo sobre su experiencia durante el último mes, sino también sobre su viaje más reciente.

AAR ha experimentado recientemente un aumento significativo de la demanda, superando 1 millón de viajes en los meses de marzo, abril y mayo de 2026. A pesar de este incremento en la demanda, AAR ha mantenido unos índices de satisfacción del usuario superiores al 70% en abril y mayo.

La encuesta “Customers Count” de la primavera de 2026 se llevó a cabo del 13 de abril al 2 de mayo de 2026. Los resultados en detalle pueden consultarse aquí.