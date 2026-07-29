¿Quién es Joshua Kushner, el hombre que Infantino desea atraer para la FIFA?

Gianni Infantino, presidente de FIFA, quiere crear una filial que atraiga nuevos inversores a la organización y uno de ellos es Joshua Kushner, un empresario con una fortuna de más de 3,000 millones de dólares.

Joshua Kushner, cuñado de Ivanka Trump, es cofundador del fondo de capital riesgo Thrive Capital, la empresa que podría liderar el proyecto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para abrir la puerta a la inversión privada.

Joshua Kushner fundó Thrive Capital en 2009, a los 24 años, justo después de graduarse en Harvard College y antes de ingresar a la Harvard Business School, con capital inicial procedente de su familia, una de las dinastías inmobiliarias de Estados Unidos.

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Kushner is the brother-in-law of Donald Trump and backed Instagram & OpenAI early. He manages £18.6BN in assets & owns stakes in the Miami Heat and SF? pic.twitter.com/t6IKt6X3r6 — CentreGoals. (@centregoals) July 29, 2026

El hermano menor de Jared Trump, casado con la hija de Donald Trump, Ivanka, y ex asesor del presidente de EE.UU, ha mantenido una posición política mucho más alejada del entorno republicano de la familia.

Kushner y Thrive liderarían el nuevo negocio de FIFA

Este martes, la FIFA confirmó que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de $10,000 millones de dólares, a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad.

Infantino aseguró que, a falta de los acuerdos finales y las aprobaciones requeridas, se prevé que Thrive lidere el grupo de inversores propuesto para FIFA Forward Enterprise.

Kushner fundó y dirige la firma de capital riesgo Thrive Capital, que ha respaldado empresas destacadas como Instagram, Spotify y OpenAI en los últimos 10 años.

Thrive fue valorada en $5,300 millones de dólares en una ronda de financiación de $175 millones de dólares en enero de 2023; se estima que Kushner posee una participación del 66%, según la revista Forbes.

Entre los inversores de Thrive se encuentran el CEO de Disney, Bob Iger, y multimillonarios de la envergadura de Henry Kravis y Mukesh Ambani. El empresario, de 41 años, tiene una fortuna valorada en $3,6 mil millones de dólares.

Está casado con la supermodelo estadounidense Karlie Kloss, de 33 años, y son padres de tres hijos.

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