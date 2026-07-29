UEFA: “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse”

La UEFA aseguró que “la FIFA no puede seguir utilizando” el fútbol “para enriquecerse a sí misma y a sus amigos” tras el anuncio del plan de comercialización de la FIFA.

“Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan”, señaló en un comunicado.

“La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados”, añadió.

Further UEFA statement on FIFA plans: ?? pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

La reacción de la UEFA se produjo después de conocer que la FIFA ha dado un plazo de 53 días para que las 211 federaciones que la forman acepten los $53 millones de dólares que otorgará a cada una si acepten la nueva propuesta respecto a la comercialización de la Copa del Mundo, según publicó el diario británico The Times.

El periódico reseñó que si las federaciones aceptan el montante de la operación recibirán en total 10.000 millones de dólares, mientras que si lo rechazan, este será de 2.700 millones, es decir, casi un 75 % menos.

Concacaf y AFC se une a la protesta de la UEFA contra FIFA

A las críticas de la UEFA se sumaron otras confederaciones como la asiática (AFC) y la CONCACAF, cuyos presidentes, el jeque de Baréin Salman Bin Ebrahim Al Khalifa y el canadiense Victor Montigliani, respectivamente, son vicepresidentes de la FIFA y también miembros del Consejo de la FIFA que debe votar.

La primera reprochó a la FIFA que iniciativas de la “magnitud y trascendencia” como crear una filial para comercializar sus eventos “deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta sustancial”.

“Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol por el hecho de que un proyecto de este nivel de detalle haya sido elaborado y hecho público antes de que se haya llevado a cabo cualquier debate con los órganos de gobierno y las partes interesadas correspondientes”, afirmó la segunda.

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