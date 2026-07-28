Real Madrid bate récord histórico de ingresos tras una temporada 2025-26 sin títulos

El Real Madrid cerró la temporada 2025-26 con un récord histórico de ingresos de explotación de más de $1,221 millones de dólares, sin contar el traspaso de jugadores, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al curso anterior, según anunció el club blanco tras la reunión de su Junta Directiva.

Con este resultado, la entidad madridista ha superado, por primera vez en la historia de cualquier club deportivo, la barrera de los $1,200 millones de dólares.

El club ha registrado un resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) de $287,4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18% en comparación con la temporada 2024-25.

Asimismo, la entidad ha obtenido un beneficio después de impuestos de $26,3 millones de dólares, un 8% más que en el periodo anterior, con lo que encadena veintiséis ejercicios consecutivos cerrados con beneficios.

La entidad ha destacado el incremento del 11% en la facturación del estadio Santiago Bernabéu y del 6% en la cifra de comercialización y patrocinio.

El Real Madrid cierra la temporada 2025-2026 con los mayores ingresos y el mayor EBITDA de su historia. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 28, 2026

Gran incremento en Real Madrid

Desde el ejercicio 2018-2019, la cifra de negocio gestionada directamente por la institución madrileña ha impulsado un crecimiento global de los ingresos del 61%, duplicando los rendimientos procedentes del recinto deportivo (+107%) en relación con los niveles previos a su remodelación.

En el ámbito patrimonial, la remodelación del estadio ha acumulado una inversión de $1,407 millones de dólares. Además, la institución ha destinado más de $192 millones de dólares en instalaciones, desarrollo tecnológico y en la plantilla deportiva durante el periodo 2025-26, de los cuales $161 millones de dólares se han invertido en la incorporación de futbolistas.

La ratio de gastos de personal sobre el total de ingresos ha quedado situada en el 46%. El Real Madrid ha cerrado la temporada con un patrimonio neto de $624 millones de dólares, un saldo de tesorería de $83 millones de dólares y una deuda neta de $9 millones de dólares, excluyendo el proyecto de remodelación del coliseo blanco.

Por otra parte, la contribución directa del club a las arcas públicas y a la Seguridad Social ha ascendido a $354,8 millones de dólares en el último ejercicio fiscal.

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