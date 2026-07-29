Trump apoya que el Congreso le imponga aranceles a Irán

El presidente Donald Trump propuso este miércoles incorporar aranceles al proyecto de ley sobre sanciones contra Irán que debate el Congreso con el fin de endurecer el texto legislativo que se procesa actualmente en el Poder Legislativo.

“Me gustaría que incluyeran aranceles para Irán, no solo sanciones. Creo que es importante”, afirmó el mandatario en la Oficina Oval a preguntas de los medios.

El republicano justificó la posible inclusión de estos gravámenes comerciales para dar mayor firmeza a la normativa frente a Teherán: “Eso haría la medida mucho más contundente”, insistió.

Avance del proyecto en el Senado

El Senado aprobó previamente la continuidad del trámite de la propuesta legislativa con 86 votos a favor y 12 en contra. La votación permite la progresión del texto en la cámara alta, aunque no representa su aprobación final, informó EFE.

La sesión parlamentaria incluyó un reconocimiento al fallecido senador republicano Lindsey Graham, promotor inicial de la medida. Respecto al legislador, el jefe de Estado señaló la relación de la enmienda con su postura previa: “eso es lo que quería Lindsey”, añadió Trump.

Petición sobre el receso parlamentario y antecedentes

El calendario del Senado contempla un receso de verano que podría afectar la tramitación. Ante esta situación, el republicano se refirió a la posibilidad de acortar el descanso de los senadores para completar la votación.

“Bueno, para ser sincero, no debería ser necesario. Pero si hace falta, me gustaría que lo hicieran”, subrayó el mandatario.

El texto original, denominado Ley de Sanciones a Rusia, se presentó en abril de 2025 para incrementar la presión sobre Moscú por el conflicto armado en Ucrania. Posteriormente, el Senado incorporó las sanciones a Irán tras una solicitud de la Presidencia de EE.UU.

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