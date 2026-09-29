Murió Otto Sirgo, famoso actor de telenovelas, a los 79 años

Otto Sirgo, actor mexico-cubano, falleció este martes a los 79 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores. Sirgo contaba con una trayectoria de más de 50 años en telenovelas, cine y teatro. Su muerte fue lamentada por la ANDA.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, escribió la organización en una publicación.

Tras conocerse el fallecimiento del actor, su agencia de representación informó que el histrión sería despedido este 29 de septiembre en una funeraria al sur de la Ciudad de México.

“Su partida deja un vacío irreparable en el mundo artístico y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y admirar su enorme talento, calidad humana y trayectoria”, dice el comunicado.

En mayo de 2025, Otto Sirgo dijo a Televisa Espectáculos que tenía un “problema de equilibrio”, por lo cual tuvo que rechazar un proyecto teatral.

“Es muy chistoso porque mi salud, mi cuerpo, todo está perfecto, excepto mi equilibrio. Tengo un problema de equilibrio, ni modo. Ya me lo han tratado dos médicos diferentes y pues no pasa nada”, dijo en mayo de 2025. “Ya como que mentalmente me estoy acostumbrado a vivir con lo del equilibrio (pero) tuve que decir a una obra de teatro que no porque tenía unas escenas en las que tenía que brincar y saltar de un disque balcón y la verdad es que no me sentí seguro para hacerlo”, agregó.

Tras la muerte de su esposa, Otto Sirgo confesó que tenía una seria adicción al cigarro y no tenía intenciones de dejar de fumar a menos que fuese estrictamente necesario.

“Tres veces en mi vida la tomé y tres veces volví a fumar […] Me da gusto, me da placer, es el único vicio que tengo en mi vida ¿qué hago?”, insistió.“A estas alturas de mi vida ya no, ya no me preocupa. En el momento en que no lo disfrute o que un doctor me diga que lo deje, en ese momento sí lo dejo, no es para tanto, no tengo ninguna intención de provocar irme al otro lado”, concluyó.

Sirgo debutó en la telenovela “Honor y orgullo” en 1968. A esa primera participación le siguieron proyectos como “La cruz de Marisa Cruces”, “El amor tiene cara de mujer” y “La venganza”, con los que comenzó a consolidarse dentro de la industria del melodrama mexicano. En 1987 interpretó a Ángel de la Huerta en “Rosa salvaje”, telenovela protagonizada por Verónica Castro, uno de sus papeles más recordados.

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