Confirman el fallecimiento de Jorge Kahwagi, exboxeador, político y exhabitante de “Big Brother VIP” en 2004

Se ha confirmado el fallecimiento de Jorge Kahwagi. Tenía 58 años. En México fue reconocido por su carrera política, pero sobre todo por su participación en el reality “Big Brother VIP” del año 2004, para la cadena Televisa. Ingresó al proyecto en el pleno apogeo de su carrera como político.

También era abogado y boxeador. En este deporte fue exitoso. Según reportajes del Milenio de México, Kahwaki debutó en el año 2001 y terminó esta etapa de su vida con un récord invicto de 12 victorias.

Fue diputado federal por el Partido Verde y presidente de Nueva Alianza. En el país azteca fue una figura habitual de la vida social y política del país.

En el mundo del entretenimiento, Jorge Kahwagi se dio a conocer de manera rotunda gracias a su paso por “Big Brother VIP 3”, edición que fue conducida por Verónica Castro y en la que formó parte de una poderosa generación que contó con protagonistas como: Niurka Marcos, Sergio Mayer, Roxana Castellanos, Fabiola Campomanes, Héctor Sandarti y Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava. En dicha temporada, el político se quedó con el tercer lugar. La ganadora de esta edición fue Roxana Castellanos.

Para el cierre de esta nota, aunque los medios locales de dicho país han confirmado la información, hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial las causas ni las circunstancias de su fallecimiento.

Sigue leyendo más de muertes de famosos aquí:

El hijo de Cindy Crawford murió a los 27 años

La casa en Los Ángeles que Tim Curry reformó fue vendida poco después de su muerte

Aseguran que Hayden Panettiere sufrió dolores de espalda durante el último año