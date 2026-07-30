Agentes migratorios buscaron en Google negocios cercanos para redadas, según demanda de la ACLU

LOS ÁNGELES – Agentes migratorios eligieron un lavadero de carros para realizar una redada en Los Ángeles, después de hacer una búsqueda en Google de los negocios más cercanos al lugar donde se encontraban desplegados, como parte del primer gran operativo migratorio impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Los detalles de cómo se organizaron las redadas ocurridas en junio del año pasado en el área metropolitana de Los Ángeles hacen parte de las nuevas pruebas presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) a un tribunal federal en California, como parte de una demanda que busca frenar los operativos.

Los documentos revelaron que los agentes migratorios usaron el perfilamiento racial mediante las “patrullas móviles”, que escogían los lugares de manera aleatoria.

“En dichas operaciones, los demandados (las autoridades migratorias) no alegan que los agentes tengan un ‘objetivo’ específico de actuación policial… Más bien, los agentes recorren las comunidades en busca de ‘posibles’ sospechosos”, asegura la moción a la que tuvo acceso EFE.

El documento contiene el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza que describió cómo los agentes eligieron el lugar para una redada realizada el 18 de junio de 2025 en un lavadero de autos de Whittier, una ciudad del condado de Los Ángeles, a través de Google, de acuerdo a Los Angeles Times.

Según el agente, el equipo buscó lavaderos de carros cercanos en el buscador y el negocio fue seleccionado porque “era uno de los lugares que aparecía en la lista como la ubicación más cercana”.

Del lavadero, los agentes se llevaron a uno de los detenidos que encabeza la demanda, un ciudadano estadounidense de origen latino al que retuvieron mientras verificaban su estatus legal.

Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretexto para detenciones basadas en la raza.

Las nuevas pruebas hacen parte de una solicitud para que se emita una medida cautelar en los operativos que se han multiplicado en las últimas semanas en barrios latinos de Los Ángeles.