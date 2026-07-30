Cómo comer pasta sin engordar: los 5 errores al cocinarla que revelan los expertos

Uno de los mayores secretos de los italianos es cómo comer pasta sin engordar. Se trata de la manera en cómo se cocina la pasta, según un experto en alimentos que aconseja evitar cinco errores que pueden hacerte aumentar algunas libras.

El doctor en Ciencia de los Alimentos, Manuel Manzano explica que los italianos parecen pasarse el día comiendo pasta: para desayunar, para comer, para merendar y para cenar. Sin embargo, a pesar de este consumo constante, se mantienen delgados.

Manzano sostiene que esto está muy relacionado, aunque parezca increíble, con la forma de cocinar la pasta. No es dar un curso de cocina, pero existen cinco errores fundamentales desde el punto de vista fisicoquímico que hacen que la pasta no se cocine adecuadamente, resulte un alimento más pesado, menos saludable y nos haga ganar peso.

1. No respetar la norma 10-100-1000

Para cocinar pasta al dente se debe seguir la “regla de oro”, muy sencilla: se necesitan 10 g de sal para 100 g de pasta en 1000 ml (1 L) de agua. Es importante memorizar esta fórmula para alcanzar el éxito: 1 litro de agua, 100 gramos de pasta y 10 gramos de sal. “Es fundamental no añadir más pasta, no escatimar en agua ni alterar las cantidades. Grabaros esta norma a fuego lento e interiorizadla; mejorará muchísimo la calidad del resultado final”.

2. Añadir la sal en el momento equivocado

Un error frecuente al cocinar, no solo la pasta, es añadir la sal al agua fría apenas la ponemos al fuego. “Si se hace de esta manera, el agua salada alcanzará la ebullición a mayor temperatura y la cocción no se dará de forma idónea. La sal debe añadirse única y exclusivamente cuando el agua rompe a hervir”.

Además, hay una reacción física, ya que no solo aporta sabor (eso lo harán las salsas), “sino penetrar en el núcleo de la pasta y gelatinizar el almidón”.

Este simple paso mantiene la pasta firme y facilita alcanzar el punto al dente. “Cuando la pasta está al dente, su almidón tiene un menor índice glucémico, lo que genera menos picos de glucosa en sangre y, por lo tanto, engorda menos. Este es el gran secreto de por qué los italianos consumen pasta a diario sin subir de peso”.

3. Agregar un chorro de aceite al agua de cocción

Aunque muchos agregan aceite creyendo que evita que la pasta se pegue, esto es un mito. El aceite no se mezcla con el agua y se queda en la superficie. La pasta no se pega si se utiliza el volumen adecuado de agua (respetando la norma 10-100-1000).

Por el contrario, al añadir aceite, este se deposita sobre la superficie de la pasta al hervir. “Como consecuencia, cuando intentamos integrar la salsa, la pasta la repele y no la absorbe. En su lugar, es preferible recurrir a la mantecatura: sacar la pasta unos 3 minutos antes de que esté lista y pasarla directamente a la sartén con la salsa para que termine de cocinarse allí y absorba todos los sabores”.

4. Sobrepasar el tiempo de cocción

Es clave respetar los tiempos de cocción recomendados por el fabricante, ya que cada tipo de pasta requiere un tiempo específico. “Si nos pasamos de cocción, la pasta se vuelve blanda, el plato resulta mucho más pesado y su almidón se absorbe con mayor facilidad, elevando drásticamente los niveles de azúcar en sangre”.

5. Lavar la pasta con agua fría

Otro truco fallido es pasar la pasta por el colador y lavarla con agua fría; esto interrumpe el proceso de forma inadecuada y elimina la capa de almidón superficial. Este almidón es clave para que la salsa se adhiera y logre una emulsión homogénea y sabrosa. Al lavarla, ese almidón termina en el fregadero y el plato pierde su cohesión característica.

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