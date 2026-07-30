Corte de Apelaciones frena política de Trump que elimina audiencias de fianza para inmigrantes

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este jueves la política de la administración del presidente Donald Trump que obliga a detener a millones de inmigrantes sin permitirles solicitar ante un juez una audiencia para determinar si pueden quedar en libertad bajo fianza.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito y se originó en una demanda presentada por el Northwest Immigrant Rights Project y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La decisión se suma, según la ACLU, a fallos de otros cuatro tribunales federales de apelaciones y de cientos de jueces de tribunales de distrito que han considerado ilegal esta política de detención.

Durante décadas, las personas inmigrantes sometidas a procedimientos de deportación y detenidas por el Gobierno habían tenido, por lo general, la posibilidad de solicitar ante un juez de inmigración su liberación bajo fianza.

Sin embargo, a mediados de 2019, la administración Trump adoptó una nueva interpretación de las leyes migratorias y sostuvo que las personas que hubieran ingresado a Estados Unidos sin inspección debían permanecer detenidas sin posibilidad de obtener una fianza, según las organizaciones.

La política afecta también a personas que podrían ser elegibles para obtener un estatus migratorio legal, incluidas aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace años debido a los retrasos administrativos.

Celebran la decisión

Uno de los afectados es Ramón Rodríguez Vázquez, principal demandante en el caso. Según la ACLU, Rodríguez no tiene antecedentes penales y fue detenido en su vivienda en el estado de Washington, donde ha vivido durante más de 15 años junto con su esposa y sus cuatro hijos y donde actualmente también residen sus nietos.

El fallo establece que los integrantes de la demanda colectiva y otras personas en circunstancias similares a las de Rodríguez que permanezcan detenidas dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito podrán solicitar una audiencia de fianza mientras avanzan sus procedimientos migratorios.

“Este fallo restablece el derecho a una audiencia de fianza para los miembros de la demanda colectiva y para todas las personas en situación similar a la del Sr. Rodríguez que se encuentren detenidas en la jurisdicción del Noveno Circuito, mientras atraviesan este largo y difícil proceso”, declaró Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project.

Adams agregó que la decisión también “reafirma el Estado de derecho al dejar claro que la administración no puede modificar la ley de manera unilateral”.

Por su parte, My Khanh Ngo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que los tribunales han rechazado nuevamente la interpretación adoptada por la administración Trump sobre las normas de detención migratoria.

“Estamos muy contentos por nuestros clientes y sus familias”, señaló Ngo.