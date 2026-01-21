Cómo revisar tu estatus si eres migrante en USA

Si estás en Estados Unidos y tienes un trámite migratorio en curso, es importante saber cómo verificar tu estatus. Esto te permite mantenerte informado, planificar tus próximos pasos y asegurarte de que no se pierdan notificaciones importantes relacionadas con el proceso que has iniciado. En esta nota encontrarás algunas alternativas para mantenerte informado mientras esperas por la respuesta definitiva de las autoridades correspondientes.

Cuando has cumplido con todos los requisitos que las autoridades exigen, es probable que tu estatus migratorio cambie y puedas tener mayor tranquilidad. Crédito: KinoMasterskaya | Shutterstock

Accede a la herramienta oficial en línea

La forma más rápida de revisar tu estatus es usando la plataforma en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Necesitarás tu número de recibo, que es el código que te dieron al presentar tu solicitud. Con este número, puedes ingresar a la página de seguimiento y ver:

La etapa actual de tu trámite.

Fechas importantes o próximas acciones.

Notificaciones emitidas por USCIS.

Usar esta herramienta te brinda información inmediata y segura sin depender de terceros, reduciendo el riesgo de que otras personas manejen tu información personal.

Consulta por teléfono si no tienes acceso a internet

Si no puedes acceder a internet, puedes obtener información llamando al Centro de Atención al Cliente de USCIS, disponible a través del número 1 (800) 375-5283. Allí, los representantes pueden:

Explicarte en qué etapa se encuentra tu caso.

Indicarte si se necesitan documentos adicionales.

Orientarte sobre los próximos pasos.

Para quienes tienen discapacidad auditiva, existen líneas especiales en TTY. También hay números internacionales si te encuentras fuera de Estados Unidos.

Conoce los tiempos de procesamiento

Cada tipo de trámite migratorio tiene un tiempo estimado diferente. Consultar los plazos promedio para tu tipo de solicitud te ayuda a:

Evitar preocupaciones innecesarias si tu caso tarda más de lo esperado.

Planificar citas, trabajo o viajes sin conflictos con tu estatus migratorio.

Entender mejor el flujo de tu proceso.

Estas estimaciones se actualizan regularmente según la carga de trabajo de USCIS.

Verificación adicional para beneficios específicos

Algunos programas, como licencias de conducir o empleo, requieren que verifiques tu elegibilidad migratoria. Para esto existen recursos adicionales:

Plataformas de verificación de estatus para solicitudes de empleo.

Servicios para confirmar documentos como la tarjeta de residente o el Formulario I‑94.

Estos sistemas no cambian tu estatus legal, pero muestran cómo tu información aparece en los registros oficiales.

Mantén tus datos actualizados

Es fundamental informar cualquier cambio de dirección o número de contacto durante el proceso. Si USCIS envía notificaciones a datos antiguos, podrías perder información importante y retrasar tu trámite. Crear una cuenta en línea también permite recibir alertas automáticas sobre cambios en tu caso.

Si realizas trámites migratorios en Estados Unidos, es importante que los hagas en las agencias que correspondan para que todo sea legal. Crédito: Motortion Films | Shutterstock

Busca ayuda si es necesario

Si tienes dudas sobre los términos o los pasos a seguir, puedes hacer lo siguiente:

Contactar directamente a USCIS para recibir orientación.

Acudir a organizaciones comunitarias que apoyan a migrantes.

Consultar a un abogado especializado en inmigración.

Tener apoyo de algún experto te ayuda a entender mejor cada notificación y tomar mejores decisiones durante tu proceso migratorio.

