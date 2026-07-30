Economía de EE.UU. se frena a 1.5%, pero los estadounidenses gastan $200,000 millones más al mes

La economía de Estados Unidos perdió fuerza en el segundo trimestre de 2026, al crecer a una tasa anualizada de 1.5%, frente al 2.1% registrado entre enero y marzo, según datos publicados este 30 de julio por el Departamento de Comercio. Sin embargo, los consumidores aumentaron su gasto un 3.2%, para mantenerse como uno de los principales motores de la actividad económica en el país.

De manera sorpresiva, el gasto sigue creciendo pese a que la inflación continúa por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la medida preferida de la Fed, aumentó 3.7% interanual en junio, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 3.3%. Este escenario confirma una economía que crece lentamente, con salarios estancados e inflación consistentemente al alza.

Por qué estos datos importan para tu bolsillo

El gasto del consumidor, que representa casi dos terceras partes de toda la actividad económica del país, repuntó a una tasa anualizada de 3.2%, luego que en el primer trimestre fue de apenas 0.5%. Este salto significa que las familias están recurriendo a sus ahorros o al crédito para mantener el mismo nivel de consumo, debido a que la inflación no cede.

Para un hogar promedio que tiene que destinar su salario a renta, gasolina y comida, este escenario implica que tiene menor margen para ahorrar. Además, mientras el gasto aumenta, no hay un alza salarial equivalente, por lo que hay una diferencia importante entre el poder de compra real de miles de trabajadores.

La inteligencia artificial impulsa la inversión, pero también las importaciones

Uno de los factores que frenó el crecimiento fue el fuerte aumento de las importaciones, que avanzaron 11.5% y restaron alrededor de 1.5 puntos porcentuales al PIB durante el segundo trimestre. Parte de ese incremento estuvo relacionado con la compra de chips, computadoras y otros equipos utilizados por las empresas para desarrollar inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, la inversión empresarial no residencial creció 8.4%, impulsada precisamente por el gasto en tecnología e IA. Esta tendencia indica que las empresas están invirtiendo más para aumentar su capacidad y productividad, pero una parte de los equipos que necesitan provienen del exterior, por lo que esas compras cuentan como importaciones y restan al cálculo del PIB.

Axios destacó que el gasto de los consumidores y la inversión empresarial vinculada con la IA se mantuvieron entre los principales motores de la economía durante el trimestre, pese a la desaceleración general.

La Fed no puede bajar las tasas de interés

Sobre el panorama actual de la economía, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, sostuvo que muestra “una resistencia impresionante, incluso con los últimos shocks”, y destacó la fuerte inversión empresarial como la “característica más llamativa”. La Fed decidió mantener las tasas de interés sin cambios en el rango de 3.50%-3.75%, aunque tres de los doce miembros del comité votaron a favor de subirlas.

Warsh había advertido semanas antes que quienes esperan una política monetaria más flexible “estarían decepcionados” mientras la inflación siga por encima del objetivo del 2%. Esa postura significa que las tasas de las tarjetas de crédito, los préstamos de auto y las hipotecas seguirán elevadas por más tiempo, encareciendo cualquier compra financiada para las familias estadounidenses.

¿Qué puedes hacer con este escenario?

Ante los precios que no bajan y tasas que se mantienen altas, los especialistas recomiendan revisar sus deudas con tasa variable, principalmente tarjetas de crédito, e intenten liquidarlas antes de que sigan subiendo a causa de los intereses. También advierten evitar compras grandes a crédito mientras la Fed no confirme una baja de tasas.

Otro punto práctico: comparar precios antes de comprar productos importados de Canadá, ya que el nuevo arancel del 50% podría encarecer artículos de uso común en los próximos meses.

Expertos explican el momento económico

“Si las personas creyeran que este banco central aceptaría un objetivo de inflación superior al 2%, se enfrentarían a una decepción”, declaró Warsh durante el Foro de Bancos Centrales de Sintra, reafirmando que la política monetaria se mantendrá rígida y que es más probable que las tasas suban de nuevo antes de bajar.

Oren Klachkin, economista de mercados financieros en Nationwide, señaló que cada vez más inversores han abandonado la idea de que la llegada de Warsh a la presidencia de la Fed “bajaría los tipos de interés rápidamente” y agregó que “el equilibrio de riesgos evidentemente ha cambiado”.

Por su parte, el reporte oficial de la Oficina de Análisis Económico (BEA) precisó que “el aumento del gasto de los consumidores reflejó incrementos tanto en bienes como en servicios”, detallando que los sectores de comida, alojamiento y servicios financieros lideraron ese repunte.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el reporte de crecimiento económico en el segundo trimestre 2026

¿Qué significa que el PIB haya crecido 1.5% en el segundo trimestre de 2026?

Significa que la economía se expandió a un ritmo anualizado de 1.5% entre abril y junio, más lento que el 2.1% del trimestre anterior y por debajo de lo que esperaban los analistas.

¿Por qué subió el gasto de los consumidores si la inflación sigue alta?

El gasto subió 3.2% porque muchas familias mantienen sus hábitos de consumo pese a los precios elevados, recurriendo a ahorros o crédito, lo que representa un riesgo financiero a mediano plazo.

¿La Reserva Federal va a subir las tasas de interés?

La Fed mantuvo las tasas sin cambios el 29 de julio, pero tres de 12 miembros votaron por subirlas, señal de que un aumento no está descartado en los próximos meses.

¿Cómo afecta el arancel a Canadá a los consumidores en EE.UU.?

El arancel del 50% sobre productos canadienses podría elevar el precio de ciertos bienes importados, aunque esta cifra podría ajustarse en los próximos días si ambos países alcanzan un nuevo acuerdo.

¿Qué es el índice PCE y por qué importa tanto?

Es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal; subió 3.7% en junio comparado con el año anterior, lo que confirma que los precios siguen subiendo pese a la desaceleración de la economía.

Conclusión

Si la inflación no cede en los próximos meses y la Fed decide subir tasas en septiembre, como anticiparon algunos expertos después del reporte de la Fed de este miércoles, las familias que dependen de crédito para sostener su consumo podrían enfrentar pagos mensuales más altos mientras que sus salarios no crecen al mismo ritmo.

El verdadero riesgo no está en que la economía haya crecido solo 1.5%, sino en las consecuencias que podrían llegar después: un frenazo más brusco del consumo, un aumento en el costo del dinero y precios que continúan al alza.

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