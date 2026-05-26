¿Tu dinero ya no alcanza? 9 de cada 10 estadounidenses sufren estrés financiero

La presión sobre el bolsillo de los estadounidenses sigue aumentando. El 88% de los adultos reporta estrés financiero y la deuda en tarjetas de crédito alcanzó un récord de $1.33 billones, una señal de que cada vez más hogares dependen del crédito para llegar a fin de mes, según datos de la Fundación Nacional para la Educación Financiera (NEFE).

Una de cada cuatro familias en Estados Unidos ya no puede cubrir un gasto inesperado de $2,000 dólares. El riesgo no es abstracto: una encuesta de Debt.com publicada en abril de 2026 encontró que el 55% de los adultos utiliza tarjetas de crédito para pagar necesidades básicas como alimentos, renta y servicios. En otras palabras, para millones de hogares el crédito se ha convertido en el último recurso para mantenerse a flote.

El termómetro del agotamiento: 6.7 sobre 10

La Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio (NFCC) mide el estrés financiero de los estadounidenses en una escala del 1 al 10. En el primer trimestre de 2026, ese índice marcó 6.6, y se proyecta que suba a 6.7 al cierre del segundo trimestre del 2026, muy por encima del 3.5 que se registró en 2021, cuando los apoyos del gobierno federal amortiguaron el golpe de la pandemia.

Mike Croxson, director ejecutivo de la NFCC, explicó que el índice anticipa lo que viene para las familias en los próximos meses: “El dato de la Reserva Federal nos dice quién no pagó ayer; nuestro pronóstico nos dice quién golpeará el muro mañana”. Cuando el colchón financiero se agota, agregó, “el escalamiento del estrés no es gradual. Es vertical”.

El índice afirma que:

88% de los adultos en EE.UU. inició 2026 bajo estrés financiero

de los adultos en EE.UU. inició 2026 bajo estrés financiero 26% no podría cubrir un gasto inesperado de $2,000

no podría cubrir un gasto inesperado de $2,000 35% usaría tarjetas de crédito ante una emergencia

usaría tarjetas de crédito ante una emergencia $6,580 es la deuda promedio por persona en tarjetas en 2026

El golpe más fuerte lo sienten los hispanos

La comunidad latina enfrenta una presión especialmente aguda. El 47% de los hogares hispanos en Estados Unidos arrastra deudas en tarjetas de crédito, la cifra más alta entre los grupos registrados, por encima del 46% de hogares afroamericanos y el 40% de blancos, de acuerdo con datos publicados el 25 de mayo de 2026 por La Política Online.

La NFCC también alerta sobre una “angustia invisible”: consumidores que priorizan el pago de sus tarjetas para mantener liquidez, pero descuidan la renta o los servicios. Eso enmascara su verdadera fragilidad financiera hasta que llegan al colapso.

La clase media también busca asesoría para salir de sus deudas

Históricamente, los servicios de asesoría crediticia han atendido a personas de bajos ingresos. Eso cambió. La NFCC reporta un aumento significativo de clientes con ingresos de alrededor de $70,000 anuales, según informó The Wall Street Journal en febrero de este año 2026.

Bruce McClary, vicepresidente senior de la NFCC, señaló que las personas que recurren a un plan de manejo de deuda ven sus tasas de interés reducirse entre 8% y 10%, lo que puede representar miles de dólares en ahorro anual. “La gente quiere cumplir con sus compromisos, pero su capacidad para hacerlo se está erosionando bajo las condiciones del mercado actual”, advirtió.

Qué puedes hacer hoy para reducir el estrés financiero

La NFCC cuenta con 1,215 consejeros certificados en los 50 estados, que negocian directamente con los acreedores para reducir tasas e interrumpir cargos por mora. El costo del plan es de entre $30 y $40 al mes, y puede reducirse o eliminarse según el nivel de dificultad económica del solicitante.

La organización señala el caso de David Devaney, un habitante de Arizona de 80 años que liquidó $45,000 en deuda médica con ingresos de apenas $1,800 mensuales de Seguro Social, como una muestra de que el camino existe. Su pago mensual se redujo de $1,200 a $900 gracias a un plan negociado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los niveles de estrés financiero

¿Por qué es tan alto el estrés financiero en EE.UU. en 2026?

La combinación de deuda récord en tarjetas ($1.33 billones), inflación elevada y tasas de interés altas ha creado una tormenta perfecta que afecta incluso a hogares de ingreso medio.

¿Cómo accedo a un plan de manejo de deuda?

Contacta a una agencia afiliada a la NFCC en nfcc.org. La consulta inicial es gratuita y los asesores negocian tasas e interrumpen cargos por mora directamente con los acreedores.

¿Los hispanos son el grupo con mayor deuda en tarjetas de crédito en EE.UU.?

Sí. El 47% de los hogares latinos tiene deuda en tarjetas, la proporción más alta de cualquier grupo étnico, y la comunidad enfrenta barreras adicionales de idioma y acceso a servicios financieros.

¿El plan de manejo de deuda afecta mi crédito?

Puede haber un impacto inicial, pero a largo plazo el pago sistemático de deudas mejora el historial crediticio. El consejero puede explicarte las implicaciones según cada caso.

Conclusión

El mayor peligro no es la deuda en sí misma: es su efecto silencioso en las finanzas. Millones de familias siguen pagando sus tarjetas a tiempo, incluso sacrificando otras prioridades como renta o medicamentos para lograrlo. Esto les permite aparecer con un puntaje sano en sus reportes bancarios, hasta el día del colapso.

Si el índice de estrés sigue subiendo y la Reserva Federal mantiene tasas altas, el tercer trimestre de 2026 podría traer una ola de morosidades que los datos actuales todavía no anticipan. Para la comunidad hispana, que ya lidera en endeudamiento, actuar antes de llegar al límite es una decisión urgente.

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