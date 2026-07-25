Los nuevos aranceles de Trump podrían elevar el precio de estos productos de uso diario en EE.UU.

Una cantidad importante de familias en Estados Unidos terminarán pagando más por productos de uso cotidiano como calzado, ropa y electrónicos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara este viernes un nuevo esquema de aranceles de entre 10% y 12.5% a importaciones procedentes de 60 países, incluidos México, Canadá, China y los miembros de la Unión Europea.

Esta medida sustituye al régimen temporal que expiró esta semana y alcanza al 99% de las importaciones estadounidenses, por lo que economistas y grupos empresariales advierten que podría trasladarse a los precios que pagan los consumidores en los próximos meses.

¿Qué cambia realmente para el consumidor?

De acuerdo con The Associated Press, los nuevos gravámenes se aplican bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal más resistente que la que Trump usó el año pasado y que la Corte Suprema anuló en febrero por 6 votos a 3.

Los países con leyes contra el trabajo forzado, como Canadá, México, la Unión Europea, Reino Unido e India, pagarán la tasa del 10%, mientras que China, Japón, Corea del Sur y Suiza, considerados menos estrictos, enfrentan el 12.5%.

En términos prácticos, esto significa que ropa, calzado, electrónicos y alimentos importados desde estos países tienden a subir de precio antes de llegar al anaquel.

El calzado ya subió antes de las nuevas tarifas

Matt Priest, presidente y director ejecutivo de la Footwear Distributors and Retailers Association, sostuvo que los fabricantes de calzado “ya han estado subiendo los precios a los minoristas en anticipación a los nuevos aranceles”.

Según datos citados por Priest, los precios generales del calzado subieron 4.1% en junio, mientras que el calzado infantil aumentó 4.7% comparado con junio de 2025. “No vemos nada en el mercado en este momento que esté empujando los precios hacia abajo, y eso es una preocupación”, indicó.

Para muchas familias que compran zapatos para varios hijos de cara al regreso a clases, este incremento puede sentirse de inmediato en el presupuesto mensual.

¿Qué puede hacer el consumidor ante la subida de precios?

Adelantar compras de temporada (calzado escolar, ropa de invierno) antes de que las tiendas ajusten etiquetas

Comparar precios entre minoristas nacionales e importadores, ya que algunos productos con componente local pueden absorber menos el costo

Revisar recibos de compra: los aranceles no aparecen como línea separada, pero se reflejan en el precio final

Estar atento a categorías exentas, como petróleo, fertilizantes y productos bajo el pacto comercial de Norteamérica, que no subirán por esta medida

La justificación de “trabajo forzado” genera dudas

La administración Trump defiende estos nuevos aranceles alegando que los países señalados no hacen lo suficiente para impedir importaciones fabricadas con trabajo forzado. El representante comercial Jamieson Greer afirmó que “Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzado por casi un siglo, y la aplica rigurosamente; ya es tiempo de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

Sin embargo, la congresista demócrata Linda Sánchez cuestionó la medida al señalar en redes sociales que “si él fuera serio, no aplicaría la misma tasa arancelaria a China, uno de los peores abusadores de trabajo forzado en el mundo, que a países como Australia”. Tanto China como Australia enfrentan la misma tasa de 12.5%.

El senador demócrata Ron Wyden, del Comité de Finanzas del Senado, fue más crítico: “Estos últimos aranceles continuarán manteniendo la inflación y los precios altos para los estadounidenses, y no harán nada para ayudar a los trabajadores alrededor del mundo”.

¿Por qué esto importa ahora para las finanzas del gobierno?

Según el análisis de Reuters Breakingviews, la nueva ronda arancelaria busca ofrecer “previsibilidad sin alivio” para las empresas, ya que fija reglas más estables, pero mantiene precios elevados para el consumidor final.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable calcula que estos nuevos aranceles, sumados a los impuestos anunciados este mes contra Canadá y Brasil, reemplazarán menos del 60% de los ingresos que el gobierno perdió cuando la Corte Suprema anuló los aranceles anteriores. Esa diferencia presupuestaria podría traducirse en menor gasto público en programas de asistencia o en nuevas fuentes de recaudación que también afecten al bolsillo familiar.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los nuevos aranceles promovidos por Donald Trump

¿Cuándo entraron en vigor los nuevos aranceles?

Los aranceles comenzaron el viernes 24 de julio de 2026 a la 1:01 de la madrugada, hora del este.

¿Qué productos serán más caros?

Principalmente calzado, ropa y bienes importados de los 60 países afectados; quedan exentos el petróleo, fertilizantes y ciertos productos bajo el tratado comercial de Norteamérica.

¿México está incluido en los aranceles?

Sí, México enfrenta la tasa de 10% por no aplicar de forma suficiente restricciones al trabajo forzado en sus importaciones.

¿Por qué Trump usa el argumento del trabajo forzado?

Porque la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 le permite imponer aranceles sin depender de la ley de emergencia que la Corte Suprema ya rechazó en febrero.

¿Los consumidores recibirán algún reembolso por los aranceles anteriores?

No de forma directa. Expertos explicaron a AP que los reembolsos de los $133,000 millones recaudados bajo la ley anulada irán principalmente a las empresas importadoras, no a los compradores finales.

¿Se espera que los precios sigan subiendo?

Sí. Priest advirtió que “no ve nada en el mercado que esté empujando los precios hacia abajo” mientras persistan los costos de combustible y los nuevos gravámenes.

Conclusión

Si el litigio en curso contra estos aranceles, ya impugnado ante un tribunal especializado de comercio por el Liberty Justice Center, no logra detenerlos, es probable que el aumento en precios del calzado y ropa observado en junio se extienda a más categorías durante el resto de 2026.

Las familias que dependen de compras a crédito o presupuestos ajustados deberán vigilar de cerca las etiquetas de precio en las próximas semanas, ya que el historial reciente de esta política, sugiere que la incertidumbre seguirá marcando el costo de vida hispano en EE.UU.

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