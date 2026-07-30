Escándalo en Costa Rica: suspenden por 10 años a San Carlos FC por amaño de partidos

La Federación Costarricense de Fútbol a través de su Comisión Disciplinaria propinó un castigo ejemplar para el San Carlos FC, equipo que militaba en la Segunda División de dicho país y que ha quedado excluida de toda actividad por 10 años.

Esta decisión se da luego de que se comprobaran amaño de partidos por parte del club durante la temporada 2025 y, desde la denuncia que se puso sobre la mesa, la federación tica decidió comenzar una investigación que culminó el pasado 20 de junio.

“La Comisión Disciplinaria resolvió sancionar de conformidad con lo siguiente: a) Prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por un espacio de diez años a Municipal Garabito FC 3-101-604974 (conocido como San Carlos FC)”, se lee en el comunicado.

De acuerdo al diario La Nación, fueron tres partidos donde hubo amaño, incluido una goleada de escándalo en enero, que justamente fue la que desató las sospechas.

San Carlos FC 2-8 Quepos Cambute (19 de enero).

San Carlos FC 1-5 Cofutpa (9 de febrero).

Municipal Grecia 6-2 San Carlos FC (1 de marzo).

San Carlos FC 2-5 Jicaral (17 de marzo).

Segundo caso en Costa Rica

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, el Municipal Liberia, equipo dirigido por José Saturnino Cardozo y donde militaban dos futbolistas mexicanos, fue desafiliado por los problemas legales que contaba su accionista mayoritario.

Ahora San Carlos FC se une a esa lista negra de equipos que no estarán más en la Primera División de Costa Rica.

Con esta decisión, el ente rector busca reforzar su política de tolerancia cero frente a cualquier intento de alterar la integridad de las competiciones nacionales.

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