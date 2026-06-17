Jugador de Costa de Marfil bajo investigación de amaño de partidos previo a Mundial 2026

Elye Wahi, jugador de Costa Marfil, fue arrestado dos semanas antes del inicio del Mundial 2026 tras ser acusado de arreglar partidos en la Ligue 1 de Francia.

Wahi, quien juega con el Nice de la primera división francesa, es parte de una investigación sobre el amaño de partidos y si se hizo sacar una tarjeta amarilla deliberadamente ante el Metz en mayo.

El costa marfileño fue posteriormente arrestado por la policía francesa el 29 de mayo, inmediatamente después de ser la figura con dos goles en una victoria sobre el Saint-Étienne que mantuvo al Niza en la Ligue 1.

“Podemos confirmar que un futbolista de 23 años, que milita en la Ligue 1 francesa, fue detenido el 29 de mayo en el marco de una investigación abierta por la fiscalía de Marsella por presuntos delitos de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, blanqueo de capitales y fraude”, informó un portavoz de la fiscalía de Marsella.

De acuerdo a The Athletic, dos jugadores que están en la Copa del Mundo tienen investigaciones por arreglar partidos. Uno de ellos es Elye Wahi de Costa de Marfil.

Elye Wahi, the Ivory Coast footballer who is playing at the 2026 World Cup, was arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the tournament, The Athletic can reveal.



Sources with knowledge of events, who like others spoke anonymously as they were not? pic.twitter.com/6o8UgoGbjq — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 17, 2026

Elye Wahi convocado por Costa de Marfil cuatro días antes de la supuesto amaño

Wahi recibió la convocatoria de la selección de Costa de Marfil para el Mundial el 15 de mayo, cuatro días antes del partido contra el Metz.

En ese encuentro, Wahi recibió una tarjeta amarilla en el minuto 35 tras una entrada tardía sobre el defensa del Metz, Sadibou Sane. Dos minutos antes, había cometido una falta al deslizarse sobre el lateral Bouna Sarr, aunque esa jugada no le valió la amonestación.

Wahi no ha sido acusado de ningún delito mientras continúa la investigación y posteriormente viajó a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

El atacante africano vio 55 minutos de acción en la victoria 1-0 sobre Ecuador en el debut de Costa de Marfil en el Mundial 2026.

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