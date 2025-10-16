Sindicato de futbolistas pide a FIFA intervenir la federación boliviana por apuestas ilegales y amaño de partidos

Fabol, el mayor sindicato de futbolistas de Bolivia, pidió este miércoles a la FIFA que intervenga la federación nacional por presunta corrupción, previo a la visita al país del jefe del organismo, Gianni Infantino, la semana próxima.

La organización que agrupa a los jugadores de los clubes profesionales publicó una carta dirigida a Infantino, en la que denuncia “atroces ilegalidades” por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Exigimos la inmediata intervención de la FIFA a la Federación Boliviana de Fútbol, por las atroces ilegalidades cometidas por Ángel Fernando Costa Sarmiento” y otros dirigentes.

Varias denuncias en la carta

La Fabol alude principalmente al supuesto “sobreprecio” en la compra de terrenos, por 2,8 millones de dólares, donde se construye la Casa de la Verde, futura sede de la selección que jugará la repesca para el Mundial de Norteamérica 2026 en México en marzo.

También denuncia “la manipulación de los partidos” en la primera división.

El sindicato llamó la atención de la FIFA antes de la llegada de Infantino y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Los dirigentes están invitados por la FBF para festejar el centenario de la fundación de la federación en La Paz.

Es la segunda vez que Fabol pide la intervención de la federación desde febrero de 2024.

Entonces alegó ante la FIFA el atraso en el pago de salarios a los jugadores, así como el amaño de partidos.

Durante la visita de Infantino, la federación boliviana prevé inaugurar nuevas obras dentro de la Casa de la Verde, que son financiadas por las entidades internacionales del balompié.

