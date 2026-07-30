Hermandad Hispana: Un futuro en la industria de la aviación comercial

“A muchos jóvenes hispanos de Long Island no les resulta fácil cursar estudios universitarios, de manera que nuestra Hermandad Hispana de Rockville Centre puso en marcha un programa de preparación para carreras en la industria de la aviación que se llama AviPrep y que da respuesta a esa necesidad”, cuenta Margarita Grasing, fundadora y ex directora ejecutiva de esa organización de la Hispanic Federation que funciona en el condado de Nassau y cuyo nombre en inglés es Hispanic Brotherhood of Rockville Centre.

Ese original programa, que se lleva a cabo en colaboración con la Aviation Prep Academy y con el apoyo de M&T Bank, capacita a jóvenes interesados en obtener las aptitudes técnicas y la confianza que necesitan para comenzar a trabajar en esa industria, además de ayudarles a obtener las certificaciones requeridas.

“El programa de estudios”, añade Grasing, “fue preparado por la Aviation Prep Academy y combina la instrucción técnica con la educación en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que se resume en las siglas STEM. Además de eso, las y los jóvenes aprenden a relacionarse e interactuar en sus sitios de trabajo. A los que completan con éxito el curso, que se lleva a cabo bajo la supervisión de la Agencia Federal de Aviación y el Departamento de Trabajo, les conseguimos entrevistas con empleadores potenciales”.

“Cuando me propusieron la idea de este programa”, recuerda Marguerite Keller, la actual Directora Ejecutiva de la Hermandad Hispana, “quedé gratamente sorprendida, porque ofrecía posibilidades que ninguno de nosotros sabía que existían”.

En mayo pasado se produjo la graduación de la tercera clase de este curso. Entre las y los graduados de clases anteriores, que fueron reclutados a través de la red comunitaria de la Hermandad Hispana, algunos ya consiguieron empleo con líneas aéreas prestigiosas, como JetBlue.

“Hay muchos trabajos disponibles en ese sector”, amplía Grasing. “Los graduados pueden trabajar y ganar su dinero, y después, si quieren seguir con otras carreras, pueden hacerlo. Es un programa muy importante, porque hay muchos padres que no pueden mandar a sus hijas e hijos a la universidad. Los requisitos son tener 18 años o más, y ser graduado de secundaria o tener diploma GED. Y es absolutamente gratis”.

AviPrep es sólo uno de los muchos programas y servicios que ofrece la Hermandad Hispana de Rockville Centre, como las actividades para los niños después de clases, un programa de becas, los servicios de nutrición para las personas mayores y la distribución mensual de alimentos a la comunidad, la ayuda con cuestiones relacionadas con la vivienda y la búsqueda de empleo, y la asistencia con el llenado de solicitudes de inmigración y con la inscripción de votantes, sobre los que les informaré en una columna futura.

Mientras tanto, pueden obtener información sobre esta organización de la Hispanic Federation en la página Web de Hispanic Brotherhood of Rockville Centre, o en su página en Facebook. O llamar al (516) 766-6610.

Y si quieren saber más sobre otras de nuestras organizaciones miembros, visiten nuestro sitio Web, o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation.