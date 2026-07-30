México define a sus rivales para el comienzo de la era Rafa Márquez en el Tri

La selección de México anunció los primeros partidos que tendrá en la era de Rafa Márquez como director técnico y el camino al Mundial 2030.

El entrenador mexicano tendrá tres partidos en las dos primeras fechas FIFA, las últimas de 2026, y jugará ante las selecciones de Colombia, Perú y Chile. De acuerdo a los reportes, falta por definir un partido contra Estados Unidos.

El Tri comenzará su camino rumbo al Mundial de 2030 con tres selecciones de Conmebol, aunque solo Colombia estuvo en la Copa del Mundo 2026. Tanto México, Colombia y Estados Unidos cayeron en los octavos de final.

Rafael Márquez debutará como entrenador de la Selección Mexicana ante Colombia, el 26 de septiembre, en Baltimore, Estados Unidos. Después, tendrá un amistoso contra Perú el 29 de septiembre, en Nueva Jersey.

México jugará con Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de California y cerrará la fecha FIFA ante un rival a confirmar.

¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! ?



Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. ?



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. ????



Los detalles ?? https://t.co/nec2nHVO6Q pic.twitter.com/2gUXG0jWOv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 30, 2026

Estos partidos amistosos serán previos a la Concacaf Nations League que se disputará en noviembre y, según ESPN, se espera que vuelva a los estadios mexicanos.

Historial de México ante sus rivales Conmebol

Colombia y México se han enfrentado 29 veces, con 10 triunfos para cada uno y nueve empates, aunque la última vez que jugaron los sudamericanos golearon a México por 4-0, el 11 de octubre del año pasado en un amistoso.

México y Chile se han enfrentado en 24 ocasiones, con saldo positivo para los mexicanos con 10 victorias, 5 empates y 9 derrotas.

Por su parte, el Tri también tiene saldo a favor contra Perú con 7 victorias, 4 empates y derrotas.

Aunque fue eliminado en la fase de los 16 mejores, México dejó una buena impresión en el pasado Mundial, al ganar sus tres partidos de grupo y eliminar a Ecuador en dieciseisavos de final, en duelos en los que no recibió goles.

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