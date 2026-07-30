La RFEF abre un expediente disciplinario al Barcelona por negociar con Julián Alvarez

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra el FC Barcelona debido a la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid por los presuntos contactos del club azulgrana con el atacante argentino Julián Alvarez, quien mantiene contrato vigente con la entidad rojiblanca hasta el año 2030.

El órgano disciplinario designó a un instructor encargado de la tramitación del expediente y notificó la resolución a ambas instituciones. Fuentes del FC Barcelona confirmaron a EFE la recepción de la notificación y precisaron que se encuentran a la espera de que el estamento federativo señale los plazos correspondientes para presentar sus alegaciones dentro del trámite de audiencia.

La acción legal del Atlético de Madrid se presentó el pasado 30 de junio ante la RFEF y la FIFA. Según argumentó el consejero delegado del club madrileño, Miguel Ángel Gil Marín, la entidad catalana incurrió en irregularidades al “negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, marco regulatorio que se extiende por tres temporadas o tres años en futbolistas de entre 23 y 28 años.

Con 26 años de edad y dos campañas disputadas con la camiseta colchonera tras su traspaso desde el Manchester City, el delantero se halla dentro del plazo protegido. La directiva madrileña había rechazado previamente una propuesta azulgrana de 100 millones de euros a plazos, remitiéndose a la cláusula de rescisión del internacional albiceleste, fijada en 500 millones de euros.

Las tensiones escalaron durante la disputa del Mundial 2026, cuando el propio Álvarez manifestó públicamente al término de un encuentro de la selección argentina que deseaba una salida para “cumplir un sueño”.

La apertura del expediente busca determinar si los contactos vulneraron la normativa de la RFEF y el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. En caso de comprobarse que una entidad indujo a un futbolista a rescindir un contrato dentro del periodo protegido, el reglamento internacional contempla sanciones como la prohibición de inscribir nuevos futbolistas a nivel nacional e internacional durante dos periodos de fichajes consecutivos.

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