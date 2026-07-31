Uno de los síntomas comunes de un hígado sobrecargado es la fatiga crónica que generan las toxinas acumuladas. Un experto explica cómo se puede desintoxicar este importante órgano con cinco hierbas que estimulan la eliminación de impurezas de forma natural.

Se trata del té verde, el jengibre, la cúrcuma, el boldo y el cardo mariano, los cuales contienen compuestos naturales que ayudan a combatir los efectos de los radicales libres, eliminar toxinas y apoyar la reparación celular del hígado.

En Estados Unidos, el hígado graso es un problema grave y reconocido de salud pública que afecta a una proporción muy alta de la población: cerca del 42% de los adultos estadounidenses, lo que equivale a un estimado de 80 a 100 millones de personas, según cifras de 2018 que fueron validadas este 2026.

Esta enfermedad, que ahora se denomina enfermedad hepática esteatósica, se vincula estrechamente con la obesidad y la diabetes.

El Dr. Roberto Yano, cardiólogo por la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC) y especialista en contenidos educativos sobre salud, explica que existen plantas naturales que ayudan a proteger tu hígado. Se trata de hierbas con respaldo científico y que son fáciles de encontrar; incluso se pueden plantar en casa o comprar de forma muy económica.

El especialista destaca que síntomas como el cansancio constante, dolores en el cuerpo, hinchazón, dolor de cabeza frecuente o esa sensación de que tu cuerpo no está funcionando bien, pueden ser señales claras de intoxicación e inflamación en tu organismo.

Esto ocurre fácilmente con el estilo de vida actual, en el que estamos expuestos a toxinas que vienen de la alimentación industrializada, el exceso de azúcar, el exceso de alcohol, el aire contaminado o los propios medicamentos. Esas toxinas pueden provenir incluso de los productos de belleza o de limpieza que usamos a diario.

¿Qué pasa cuando se acumulan toxinas en el cuerpo?

Yano explica que cuando estas toxinas se acumulan, inflaman nuestro cuerpo y terminan causando síntomas como fatiga inexplicable, retención de líquidos, dificultad para perder peso y problemas digestivos como estreñimiento o diarrea.

Es aquí cuando el hígado se sobrecarga. “El hígado (que es el responsable de eliminar las toxinas) funciona como un filtro: procesa todo lo que ingerimos e incluso lo que es absorbido por la piel. Pero cuando la sobrecarga de toxinas es demasiado grande, al hígado le cuesta cumplir esa función. Como resultado, tienes un organismo cada vez más inflamado, con metabolismo lento y mayor predisposición a varias enfermedades”.

¿Por qué es importante hacer un detox?

Aunque el hígado tiene sus propios mecanismos naturales de depuración, cuando se sobrecarga se puede adoptar una dieta con alimentos y bebidas que promuevan no solo la eliminación de toxinas, sino la recuperación de los tejidos y la disminución de la inflamación.

“Cuando ayudamos al hígado a trabajar mejor, el cuerpo responde: el intestino funciona bien, la piel se ve más bonita, la energía aumenta, la hinchazón desaparece y, aunque no lo creas, el mejor tratamiento para desintoxicar el hígado es natural. A través de una alimentación equilibrada y el uso de plantas con propiedades desintoxicantes, vas a lograr aliviar esa sobrecarga y recuperar el equilibrio”, agrega.

5 plantas para desintoxicar tu hígado y tu cuerpo de manera natural

5. Camellia sinensis (Té verde)

Rico en antioxidantes, el té verde es uno de los mejores aliados para la desintoxicación del organismo y la protección del hígado. Uno de los compuestos más poderosos de esta bebida (considerada una de las más saludables) son las catequinas, que auxilian al hígado a eliminar las toxinas de manera eficiente y a combatir los daños causados por el estrés oxidativo.

Otra de las propiedades del té verde es que mejora la metabolización de grasas, lo que ayuda a reducir la inflamación y prevenir la acumulación de grasa en el órgano.

El experto recuerda que la grasa en el hígado (esteatosis hepática) se diagnostica a través de un ultrasonido de abdomen y va desde un grado leve hasta un grado acentuado.

El consumo de té verde puede ayudar en el tratamiento del hígado graso; además, tiene un efecto diurético que contribuye a la eliminación de sustancias nocivas a través de los riñones, reduce la hinchazón y mejora la digestión.

Cómo consumirlo: Entre comidas. Con dos tazas al día es suficiente. Evita tomarlo de noche, ya que por sus niveles de cafeína puede interrumpir el descanso y las horas de sueño.

4. Zingiber officinale (Jengibre)

Un poderoso antiinflamatorio natural y uno de los mejores desintoxicantes es el jengibre. Este ingrediente natural estimula al hígado a eliminar toxinas y mejora la circulación sanguínea, lo que optimiza la entrega de oxígeno y nutrientes a todos nuestros órganos.

Una de las propiedades del jengibre es su capacidad termogénica, la cual permite acelerar el metabolismo, facilitar la digestión y contribuir a la quema de grasa corporal.

También mejora el tracto gastrointestinal, reduciendo la fermentación y la acumulación de gases.

Cómo consumirlo: En licuados, salteados, para sazonar, en shots matutinos o en infusión. Esta raíz milenaria no sube la presión arterial y se recomienda consumir una cucharadita de café al día (de 2 a 3 gramos).

3. Cúrcuma longa (Cúrcuma)

El llamado azafrán de la tierra o cúrcuma es un excelente desintoxicante y protector hepático, gracias a su componente estrella: la curcumina. Esta sustancia tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y reducen los daños en las células del hígado.

La cúrcuma ayuda a la digestión de las grasas porque estimula la producción de bilis. El secreto para usarla es combinarla con alimentos que aumenten su absorción, como la pimienta negra, que contiene piperina.

Cómo usarla: Al sazonar un pollo, por ejemplo, puedes usar ambas juntas. El experto recomienda condimentar tu comida para obtener todos sus beneficios; no es necesaria la suplementación.

2. Peumus boldus (Boldo)

Una de las plantas más usadas para aliviar los malestares digestivos y hepáticos es el boldo. Se usa tradicionalmente como remedio casero cuando alguien bebe mucho alcohol o come demasiado y se satura el organismo.

Y esto tiene una explicación científica: el boldo contiene boldina, una sustancia que estimula la producción y liberación de bilis. Por eso, tomar té de boldo facilita la digestión y ayuda a eliminar toxinas rápidamente.

Tiene un efecto hepatoprotector y es un gran aliado para quienes consumen alimentos grasosos, bebidas alcohólicas o sufren de problemas hepáticos leves. Además, ayuda a reducir la acidez y la digestión lenta.

Cómo consumirlo: El boldo se puede plantar en cualquier maceta en casa o departamento (asegurando siempre que reciba luz directa). El té de boldo se puede tomar una vez al día después del almuerzo.

1. Silybum marianum (Cardo mariano)

La planta con mayores beneficios para el hígado según la ciencia es el cardo mariano. Esta planta medicinal tiene un compuesto activo llamado silimarina, el cual tiene la capacidad de proteger las células del hígado contra toxinas e incluso ayuda a regenerar los tejidos dañados.

“Esta sustancia puede utilizarse en casos de enfermedades hepáticas como hepatitis, cirrosis y la propia esteatosis hepática. Además, tiene propiedades antioxidantes que neutralizan los radicales libres, previenen el envejecimiento prematuro y combaten la inflamación”, indica el especialista.

Cómo consumirlo: En té, extracto o cápsulas.

Recomendaciones finales para cuidar tu salud hepática

Para proteger tu hígado, es fundamental evitar el consumo excesivo de alcohol, azúcares refinados y alimentos ultraprocesados. Toma suficiente agua, añade más fibra y probióticos a tu dieta, haz ejercicio regularmente, duerme bien y realiza chequeos médicos periódicos.

Aunque todas estas plantas y raíces son herramientas naturales y poderosas para mantener tu hígado saludable, lo ideal es incluirlas en tu rutina de forma equilibrada y combinarlas con una alimentación nutritiva.

Como recomendación final, es importante no mezclar demasiadas plantas medicinales a la vez, ya que una combinación inadecuada podría terminar sobrecargando o perjudicando al hígado.

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