Demócratas alcanzan récord en diversidad entre personal en Senado, indica reporte liderado por oficina de Schumer

En diez años, los demócratas del Senado han aumentado considerablemente la diversidad entre el personal que labora en la oficinas de los senadores, revela la Encuesta de la Iniciativa de Diversidad del Senado de 2026.

“La décima encuesta anual encontró que el 43% de los empleados demócratas del Senado se identifican como personas de color, un récord histórico”, indica el reporte adelantado a este diario. “Las oficinas demócratas del Senado emplean ahora un 40% más de personal racializado que en 2017, reflejando el compromiso sostenido del caucus con la construcción de una fuerza laboral que represente al país al que sirve”.

Con respecto al reporte, el cambio fue mínimo, con un aumento del uno por ciento porcentual, al pasar del 42% al 43%.

La cifra que corresponde a los latinos no ha cambiado, ya que el 16% se identifica como latino, como publicó este diario.

La Iniciativa Democrática por la Diversidad del Senado fue creada en 2017 por el entonces líder Harry Reid, como parte de un esfuerzo para construir “una fuerza laboral diversa”.

El proyecto fue retomado por el actual líder demócrata, el senador Chuck Schumer (Nueva York), en un afán de “fomentar la transparencia, medir el progreso, identificar deficiencias y ayudar a las oficinas a reclutar y retener talento de todos los orígenes”, acercándose a la diversidad de EE.UU.

Schumer destacó que el reporte de este año importa en medio de la escalada del gobierno del presidente Donald Trump contra la diversidad.

“Mientras Donald Trump está expulsando a las personas de color del servicio público y lidera una guerra contra la diversidad, los demócratas del Senado van en la dirección opuesta—y los resultados hablan por sí solos”, señaló Schumer.

Agregó que los senadores de su partido mantienen liderazgo en cuanto a la diversidad de sus equipos de trabajo. Los republicanos no tienen un reporte similar.

“El personal demócrata es el más diverso desde que empezamos a recopilar estos datos, con un 40% más de empleados de color que en 2017”, acotó Schumer. “Ese progreso hace que el Senado sea más fuerte, más eficaz, y más representativo del país al que servimos. Estamos orgullosos de este logro y decididos a seguir mejorando”.

Los resultados del reporte 2026:

43% del personal demócrata del Senado son personas de color, un aumento del 42% del año pasado.

16% se identifica como latino.

13% se identifica como afroamericano.

12% se identifica como asiático-americano e isleño del Pacífico.

3% se identifica como de Oriente Medio/Norte de África.

2% se identifica como nativo americano, alaskeño o hawaiano.

16% se identifica como LGBTQ.

La bancada demócrata en el Senado afirma mantener su compromiso de construir una fuerza laboral que refleje la diversidad del país.

“Especialmente cuando esa diversidad es objeto de ataques constantes”, agrega el reporte.