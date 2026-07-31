Liberan a niñera ecuatoriana detenida por ICE en Denver mientras abordaba un avión

NUEVA YORK – Chantal Morales Rojas, la joven ecuatoriana arrestada por agentes migratorios en Denver, Colorado, cuando se disponía a abordar un avión, fue liberada este jueves tras 10 días bajo custodia.

La información fue confirmada a Telemundo Noticias por Alicia Dantzker, quien se encontraba junto a la sudamericana al momento del incidente, el pasado 20 de julio, y captó la intervención en video.

“Esto es atroz”, declaró Dantzker al referido medio, al tiempo que añadió que detenciones como la de su amiga están ocurriendo por todas partes de Estados Unidos “sin que esos arrestos salgan a la luz”.

La gente está vulnerable y simplemente se la están llevando”, afirmó.

La mujer relató que, antes de intervenir con Morales Rojas en el Aeropuerto Internacional de Denver, un hombre le preguntó sobre su visado mientras esperaban para abordar. Aproximadamente, media hora después y tras pasar la puerta de embarque, Dantzker vio cómo agentes vestidos de civil se llevaban a su amiga por los brazos.

Al momento de los hechos, Morales Rojas se dirigía a Oakland, California, donde reside.

Morales Rojas, de 27 años, trabajaba como au pair (persona acogida por una familia a cambio de labores como cuidar a los niños).

“Es la niñera más querida de varias familias”, dijo Dantzker.

Había llegado a EE.UU. en el 2023. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su visa de trabajo expiró el 4 de enero de 2025.

Morales Rojas se trasladó en grupo a Denver para un torneo de frisbee y terminó arrestada y encerrada en el Centro de Procesamiento de ICE en Aurora.

El video de la detención de la ecuatoriana se viralizó e incentivó el debate sobre los operativos de las autoridades migratorias que, según varios reportes, han incrementado en las últimas semanas en los aeropuertos.

Dantzker relató que no pensaron “que estaban persiguiendo específicamente a Chantal”, pero reconoció que cualquier persona en su caso corre el riesgo de ser detenida.

La mujer consideró que a Morales Rojas “le tomará tiempo sentirse segura para poder desenvolverse en el mundo, y que hay muchas cosas que tendrá que superar”.

Dantzker y otros amigos de la ecuatoriana se movilizaron inmediatamente para recaudar fondos para su defensa. Laura Lichter representa legalmente a la migrante. Este martes, un juez migratorio ordenó su liberación al imponerle una fianza de $3,000 dólares.

La abogada además presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que sostiene que su clienta fue detenida ilegalmente.

“ICE todavía no ha presentado los registros que expliquen por qué la detuvieron o por qué consideraron justificada la detención. Continuaremos esta lucha porque el público merece saber si el Gobierno cumplió con la ley antes de privar a alguien de su libertad”, señaló la letrada.

“Una fianza de $3,000 habla por sí sola”, resaltó, por su parte, Dantzker en declaraciones a The Oaklandside. “Chantal nunca representó un peligro para la comunidad ni se ocultó de las autoridades de inmigración. Vivía abiertamente, trabajaba con autorización gubernamental y cumplía con todos los requisitos”, aseguró.

Lauren Cahr, otra amiga de la hispana, se expresó en la misma dirección.

“La decisión del juez de inmigración confirma que la detención no era necesaria para garantizar la comparecencia de Chantal ante el tribunal ni para proteger al público”, planteó.

Un reporte de The New York Times este martes reveló que los operativos antimigratorios bajo la Administración de Donald Trump se han intensificado en los aeropuertos del país. La información apuntó a que agentes vestidos de civil están deteniendo a personas con visas vencidas tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque.

El reportaje añadió que, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y ICE, agentes se han personado a 15 aeropuertos en semanas recientes donde han arrestado a personas de más de 12 países.

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