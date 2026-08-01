Columna de Ismael Cala: Fuego por inconsciencia

Hay imágenes que cuesta olvidar. Montañas convertidas en ceniza. Animales huyendo sin saber hacia dónde. Familias obligadas a abandonar sus hogares con la incertidumbre de no saber si volverán a encontrarlos en pie. Los incendios que hoy golpean a España han dejado una herida profunda en el paisaje, pero también en el corazón de un país entero. La magnitud de la tragedia ha obligado a evacuar a decenas de miles de personas y ha consumido una extensión de terreno sin precedentes en la historia reciente.

Quisiera abrazar, aunque sea con estas palabras, a quienes han perdido mucho más que una vivienda. Porque una casa no son solo paredes. Es el lugar donde se guardan fotografías, recuerdos, risas, despedidas y sueños. Cuando el fuego lo arrasa todo, también parece llevarse una parte de nuestra historia.

Sin embargo, hay algo que las llamas no pueden consumir: la capacidad humana de levantarse. España ha demostrado una y otra vez que, en los momentos más difíciles, la solidaridad aparece con una fuerza admirable. Bomberos, brigadas forestales, voluntarios, vecinos y profesionales de emergencias nos recuerdan que, frente al desastre, siempre existe un ejército silencioso dispuesto a proteger la vida.

Pero acompañar a las víctimas también implica hacernos preguntas incómodas.

La naturaleza tiene su fuerza. El cambio climático agrava las condiciones y multiplica el riesgo. Sin embargo, toda tragedia de esta magnitud merece ser analizada con rigor, transparencia y sentido de responsabilidad, especialmente por decisiones que pudieron evitar la tragedia. Investigar, aprender y corregir también son actos de compasión hacia quienes hoy lo han perdido todo, hacia la fauna y flora local.

Ojalá el humo no nuble nuestra memoria cuando las llamas se apaguen. Porque el verdadero desafío no termina con la extinción del incendio; comienza cuando decidimos reconstruir los bosques, fortalecer la prevención y cuidar con mayor responsabilidad la tierra que compartimos.

Mi oración está con cada familia afectada, con quienes combaten el fuego poniendo en riesgo su propia vida y con quienes tendrán que empezar de nuevo.

Que de estas cenizas no nazca únicamente la reconstrucción de un paisaje, sino también una renovada consciencia y políticas que conlleven a proteger estas tierras, que también son el hogar de tantas especies, además de la humana.

Dios es amor, hágase el milagro.

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