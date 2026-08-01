Flor de María sigue pisando fuerte… y con estilo

La firma de calzado Flor de Maria vive un momento decisivo en su trayectoria. En un año marcado por su presencia en los Premios Oscar, la Met Gala y el Festival de Cannes, Flor de Maria presenta su colección Primavera/Verano 2026, una propuesta que combina feminidad, sofisticación y comodidad con una paleta inspirada en los colores del océano y los atardeceres.

“Este ha sido uno de los mejores años para Flor de Maria. Ver nuestros zapatos presentes en algunos de los momentos más importantes de la moda, desde los Oscars hasta el Met Gala y el Festival de Cannes, y ver cómo cada vez más celebridades, cantantes e It girls se conectan con la marca, ha sido realmente emocionante”, afirma la diseñadora de origen peruano.

Uno de los hitos más importantes llegó durante la temporada de premios en Hollywood. En la ceremonia de los Oscar y las exclusivas celebraciones posteriores, cuatro mujeres eligieron diseños de la firma.

” Ver no solo a una, sino a cuatro mujeres llevar Flor de Maria durante una de las noches más importantes de Hollywood fue increíble. Son esos momentos que te hacen mirar atrás y recordar todo el camino recorrido: los sacrificios, la entrega, la dedicación, los desafíos superados, la pasión y la perseverancia que han sido parte de construir Flor de Maria. Es ahí cuando sientes que todo ha valido la pena”, recuerda.

Poco después llegó otro momento inolvidable. Durante la Met Gala, una de las citas más influyentes del calendario de la moda, la modelo Miranda Kerr lució las sandalias Taylor con cristales tanto en la alfombra roja como en la fiesta posterior.

“Me encantó saber que amó tanto los zapatos y que le resultaron tan cómodos que decidió seguir llevándolos durante toda la noche. Para mí, eso demuestra que un diseño no solo tiene que ser espectacular, sino que también tiene que hacer que una mujer se sienta cómoda, segura y poderosa”, recuerda.

La modelo Miranda Kerr lució las sandalias Taylor con cristales durante la Met Gala 2026. Foto: AP

Más allá de las apariciones en eventos internacionales, la diseñadora considera que el mayor logro es la fidelidad de quienes regresan a la marca.

“Lo que más me emociona no es solo ver a una mujer llevar Flor de Maria una vez, sino verla volver a elegir la marca una y otra vez. Cuando mujeres como Eva Longoria, Becky G, Thalía, Zara Larsson, Tyla y muchas más vuelven a usar Flor de Maria, siento que estamos creando una conexión real con ellas y que la marca se convierte en parte de sus momentos más importantes”, cuenta la creativa.

La nueva colección representa además un logro personal. Alcanzar la temporada número 14 es motivo de orgullo para la diseñadora.

“La inspiración de Season 14 nació de elementos que siempre me han encantado: los atardeceres que tanto amo, el mar y los colores que encuentro en esos momentos. Quise incorporar esa sensación a través de una paleta de colores muy especial, además de detalles como plumas, lentejuelas y diferentes texturas que hacen que cada diseño tenga su propia personalidad”, explica sobre su última propuesta.

Cada creación busca ir más allá de la estética.

“Para mí, cada temporada es una nueva oportunidad de crear zapatos que no solo sean hermosos, sino que conecten con las mujeres y las hagan sentirse especiales al usarlos”, concluye.

Los protagonistas de la “Season 14”

BECKY

Inspirado en Becky G, este peep toe refleja una estética femenina, romántica y coqueta. Su silueta clásica se reinventa con el sello sofisticado de Flor de Maria.

HAILEY

Uno de los grandes éxitos de la marca. Su tono celeste aporta frescura, mientras su diseño combina personalidad y elegancia para elevar cualquier look.

FATIMA

Lentejuelas iridiscentes y una mezcla de tonos rosados, melocotón y naranja convierten este modelo en una propuesta romántica y llamativa, ideal para ocasiones especiales.

SIENNA

Una sandalia thong de líneas limpias que demuestra que el minimalismo también puede ser impactante gracias a sus proporciones y acabados.

STEPHANIE

Diseño versátil que puede llevarse con o sin correa. Sus plumas añaden movimiento y dramatismo; además, fue parte de la secuela de la icónica serie Sex and the City.

RAQUEL

Un clásico de la firma desde su segunda temporada. Sus tiras permiten crear más de seis formas distintas de llevarla, convirtiéndola en un modelo versátil y atemporal.

VANESSA

La propuesta más sensual de la colección. Un diseño poderoso, versátil y de fuerte personalidad, pensado para mujeres que buscan destacar con cada paso.

ALIX

El lado más edgy de la firma. Su forma tipo peep toe con punta marcada le da una actitud más atrevida y sofisticada, creando un contraste inesperado con el tono rosa que lo convierte en un diseño soñado.