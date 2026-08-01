Las personas que construyen patrimonio toman estas 8 decisiones de compra de forma diferente

Construir patrimonio no siempre depende de ganar más dinero, sino de tomar mejores decisiones al comprar. Un estudio de Ramsey Solutions con más de 10,000 millonarios, junto con investigaciones de expertos como Thomas Stanley y Morgan Housel, identifica un patrón de hábitos de consumo que ayudan a gastar con mayor inteligencia, ahorrar más y fortalecer las finanzas a largo plazo.

El estudio indica que estas personas gastan en promedio $412 dólares mensuales en el supermercado, frente a los $647 que gasta una familia estadounidense típica. Es una diferencia que parece mínima, pero termina sumando $2,820 dólares al año, de acuerdo con el equipo liderado por Chris Hogan. La investigación afirma que quien construye patrimonio real no compra menos por necesidad, sino por método, y no depende de una sola filosofía financiera.

Este método se repite en investigaciones de consumo, en manuales de finanzas personales y en estudios académicos. Todos explican por qué ciertas decisiones de compra generan riqueza sostenida y se conoce como independencia financiera (FIRE). Sin embargo, es una de las corrientes que documenta este patrón, no la única.

De manera recurrente, hay ocho hábitos de compra que explican por qué unas personas acumulan patrimonio y otras solo gastan.

Compran calidad solo cuando reduce gastos futuros

El investigador Thomas J. Stanley, autor de ‘El millonario de al lado’ y pionero en el estudio del comportamiento de los ricos en Estados Unidos, documentó que la mayoría de los millonarios evalúa sus compras por durabilidad y utilidad, no por marca o estatus. Esa costumbre se traduce en pagar más por un producto que dura años en lugar de reemplazar uno barato varias veces.

Para las familias que están acostumbradas a financiar sus compras con tarjeta de crédito, esta diferencia importa doblemente: los intereses acumulados pueden duplicar el costo real de un barato que se rompe rápido.

Invierten primero en activos, después en gustos

El escritor financiero Morgan Housel, autor de ‘La psicología del dinero’, sostiene que la riqueza real se construye con lo que no se gasta, no con lo que se gana. Por eso, insiste en que el ahorro automático es la única variable de la que el ahorrador tiene control total, a diferencia del rendimiento de mercado o los ingresos futuros.

Vanguard respalda ese principio de forma numérica: los empleados inscritos en planes de retiro con aportación automática y aumento anual programado alcanzan tasas de ahorro de hasta 8% del salario en cinco años, frente a apenas 4% entre quienes deciden ahorrar de forma voluntaria.

Pagan por aprender nuevas habilidades

Invertir en una certificación, idioma o curso no se refleja de inmediato en el estado de cuenta, pero amplía el ingreso con el tiempo. Housel y otros analistas coinciden en que el capital humano, es decir, la capacidad de generar ingresos, suele rendir más que cualquier compra material a largo plazo.

Esta inversión puede ser la diferencia entre depender de un solo ingreso o abrir una fuente adicional de ganancias.

Evitan comprar solo por estatus

Una investigación publicada en el Journal of Consumer Research encontró que las personas con mayores recursos obtienen más felicidad de experiencias que de bienes materiales. Mientras que las personas con ingresos más ajustados sienten más satisfacción con compras materiales prácticas.

Este comportamiento explica por qué quienes gastan para “verse rico” rara vez encuentran la manera de acumular riqueza realmente.

Stanley lo explica desde otro ángulo: 76.5% de los millonarios prefieren comprar autos usados en lugar de nuevos, evitando la depreciación inmediata de un vehículo recién salido de agencia. “La diferencia de precio entre un auto nuevo y uno ligeramente usado es sustancial”, sostuvo el asesor financiero Dave Ramsey.

Gastan en salud antes que en lujo

Postergar chequeos médicos preventivos para hacer compras discrecionales suele salir más caro con el tiempo, tanto en dinero como en calidad de vida. Tratar la salud como un gasto fijo reduce el riesgo de que una emergencia médica no cubierta consuma años de ahorro acumulado. El riesgo es mayor entre trabajadores independientes que no tienen un seguro patronal.

Compran usado cuando la depreciación no aporta valor

Más allá de los autos, este principio aplica a mobiliario, equipo electrónico y maquinaria de trabajo. Si un artículo pierde gran parte de su valor apenas se estrena, comprar uno usado permite obtener la misma función a menor costo, liberando ese dinero para inversión.

Automatizan el ahorro y limitan la tentación de gastar

Housel resume este principio de manera sencilla: el ahorro que depende de “lo que sobre” a fin de mes casi nunca existe. Configurar transferencias automáticas el mismo día del pago elimina esa decisión diaria y convierte el ahorro en una obligación fija, como la renta o el pago del auto.

Vanguard confirma el efecto positivo de esa automatización: los planes que además incrementan el porcentaje ahorrado cada año, sin que el empleado tenga que decidirlo, generan tasas de ahorro consistentemente más altas que los planes voluntarios.

Piensan en el costo total de propiedad, no solo en el precio de etiqueta

El precio de compra es solo una parte del costo total: mantenimiento, seguro, combustible y depreciación completan el costo real de poseer algo. Pero ignorar estos rubros parece una decisión de ahorro inmediato, pero termina costando más en uno o tres años. Stanley documentó cómo los hogares con mayor patrimonio neto hacen este gasto de manera inteligente para proteger su dinero a largo plazo.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre gastos inteligentes para crear patrimonio

¿Cuánto gastan realmente los millonarios en comida al mes?

El estudio de Ramsey Solutions con más de 10,000 millonarios registra un gasto promedio en supermercado de $412 dólares mensuales, frente a $647 de una familia estadounidense típica.

¿Es cierto que la mayoría de los millonarios compran autos usados?

Sí, según la investigación de Thomas Stanley, 76.5% de los millonarios prefieren autos usados en lugar de nuevos, evitando la depreciación inmediata.

¿Gastar en experiencias en vez de objetos realmente genera mayor satisfacción?

Un estudio del Journal of Consumer Research encontró que quienes tienen más margen financiero disfrutan más las experiencias, mientras que las personas con ingresos ajustados obtienen su satisfacción en compras materiales prácticas.

¿Por qué automatizar el ahorro funciona mejor que ahorrar “lo que sobra”?

Vanguard afirma que los planes con aportación automática y aumento anual programado logran tasas de ahorro casi el doble de altas en cinco años que los planes donde la persona debe decidir cada vez.

¿Vale la pena pagar más por un producto de mejor calidad?

Depende del costo total de propiedad: si dura más tiempo y evita reemplazos frecuentes, resulta más barato a largo plazo que comprar uno económico varias veces.

Conclusión

De acuerdo con diferentes estudios de consumo, ninguno de estos ocho hábitos depende de una filosofía financiera específica ni de un ingreso extraordinario. Simplemente son hábitos documentados por investigadores, economistas y millonarios que describen el mismo mecanismo desde ángulos distintos.

La familia que automatice su ahorro, calcule el costo total de cada compra grande y evite financiar artículos que pierden valor de inmediato estará, en pocos años, mucho más cerca de construir patrimonio real que quien sigue gastando primero y ahorrando lo que queda al final del mes.

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