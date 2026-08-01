Trump da ultimátum a senadores republicanos para aprobar a Todd Blanche como fiscal general

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado un ultimátum a los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis para que respalden la nominación de Todd Blanche como fiscal general del país, y advirtió que impulsará un controvertido proyecto de ley para crear un fondo de compensación para personas que, según él, fueron víctimas de una “instrumentalización” del sistema judicial.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que mantendrá a Blanche como fiscal general interino si los legisladores no permiten que su designación avance en el Senado.

“Si los senadores Cornyn y Tillis, ambos molestos porque no les di mi apoyo, no van a aprobar el nombramiento de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, entonces lo mantendré como fiscal en funciones y presionaré con fuerza para que se apruebe el proyecto de ley contra la instrumentalización”, escribió el mandatario.

La presión de Trump ocurre después de que Cornyn, senador por Texas, y Tillis, senador por Carolina del Norte, bloquearan el pasado miércoles el avance de la nominación de Blanche en el Comité Judicial del Senado.

Ambos legisladores solicitaron al Departamento de Justicia más información sobre un acuerdo fallido entre Trump y Blanche para establecer un fondo de reparación destinado a supuestas víctimas de persecución política y judicial.

El proyecto, al que Trump hizo referencia, contempla un fondo de $1,776 millones de dólares y está vinculado con personas indultadas por el presidente tras su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Trump defendió nuevamente la iniciativa y aseguró que busca ayudar a quienes, según su versión, fueron afectados por las administraciones de Joe Biden y Barack Obama.

“Protege a quienes han sido tan maltratados por la Administración del deshonesto Joe Biden y Barack Obama”, afirmó el presidente, quien elogió a Blanche como “la voz de la razón” y aseguró que trabajará para que el proyecto sea aprobado.

Blanche, quien anteriormente fue abogado personal de Trump, necesita el respaldo de todos los republicanos del Comité Judicial para que su nominación llegue al pleno del Senado. Los demócratas ya han adelantado que se opondrán a su confirmación.

El funcionario asumió el puesto de fiscal general interino en abril, después de que Trump removiera a Pam Bondi en medio de críticas de sectores conservadores por la gestión del Departamento de Justicia en torno a la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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