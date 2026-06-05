Trump nomina a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este viernes a Todd Blanche para ocupar de manera permanente el cargo de fiscal general del país, posición que desempeña de forma interina desde abril tras la destitución de Pam Bondi.

La designación, anunciada por la Casa Blanca, deberá ser evaluada por el Comité Judicial del Senado y posteriormente sometida a votación en la cámara alta, donde los republicanos mantienen una mayoría de 53 escaños frente a 47 de los demócratas.

Blanche, de 52 años, es considerado uno de los aliados más cercanos de Trump dentro del Departamento de Justicia. Antes de asumir funciones en el gobierno, fue abogado defensor del ahora mandatario en varios de los procesos judiciales que enfrentó antes de regresar a la Casa Blanca.

Durante el anuncio de su nombramiento interino en abril, Trump describió a Blanche como una “mente jurídica sumamente talentosa y respetada”. Pero sectores de la oposición han cuestionado su gestión porque consideran que el funcionario ha actuado más como representante legal del presidente que como la máxima autoridad judicial del país.

En su primera rueda de prensa al frente del Departamento de Justicia, Blanche afirmó que Trump tiene tanto el “derecho” como el “deber” de orientar las investigaciones del organismo, una declaración que generó críticas entre legisladores demócratas.

Durante su etapa como fiscal general interino, supervisó varias decisiones polémicas. Entre ellas, la presentación de cargos contra el exdirector del FBI James Comey y la apertura de investigaciones relacionadas con las denuncias de fraude electoral en los comicios de 2020 impulsadas por Trump.

Asimismo, estuvo al frente de la divulgación de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales. Como parte de esas gestiones, interrogó personalmente en prisión a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, quien cumple una condena de 20 años por tráfico sexual de menores.

Otra de las iniciativas impulsadas bajo su dirección fue una propuesta para destinar cerca de $1,800 millones de dólares a compensar a personas que la administración considera víctimas de persecución judicial durante el gobierno de Joe Biden.

De fiscal federal a abogado de Trump

Nacido en Denver, Colorado, en 1974, Blanche comenzó su carrera como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, donde participó en investigaciones de corrupción, fraude y crimen organizado. Posteriormente pasó al sector privado y se incorporó al bufete Cadwalader, Wickersham & Taft.

Su vínculo con Trump se fortaleció tras representar a Paul Manafort, exjefe de campaña del mandatario. Poco después abandonó el bufete para dedicarse exclusivamente a la defensa legal de Trump.

Blanche integró el equipo jurídico del presidente en el caso relacionado con pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, así como en las investigaciones dirigidas por el fiscal especial Jack Smith sobre la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago y los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Ambos procesos quedaron sin efecto tras el regreso de Trump a la Presidencia.

Posteriormente fue nombrado fiscal general adjunto, convirtiéndose en el segundo funcionario de mayor rango dentro del Departamento de Justicia, antes de asumir la dirección interina de la institución tras la salida de Bondi.

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