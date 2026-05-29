Pam Bondi defiende transparencia en caso Epstein, pero admite errores en divulgación de archivos

La exfiscal general Pam Bondi se negó este viernes a responder preguntas sobre la posible participación del presidente Donald Trump en la divulgación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, durante una entrevista a puerta cerrada en la Cámara de Representantes.

Bondi compareció durante cerca de cuatro horas ante legisladores que investigan el manejo de los expedientes del caso Epstein por parte de la administración Trump, informó Associated Press. En su declaración inicial, defendió las actuaciones del Departamento de Justicia y aseguró que el proceso de divulgación estuvo supervisado por Todd Blanche, actual fiscal general interino.

“En resumen: se ha hecho justicia y se ha actuado con transparencia en este asunto bajo la dirección del presidente Trump y su administración”, afirmó Bondi, de acuerdo con el texto de apertura.

Según legisladores demócratas, Bondi evitó responder preguntas relacionadas con Trump y, tras consultar con una abogada del Departamento de Justicia, sostuvo que podía negarse a abordar ciertos temas debido a que comparecía voluntariamente ante el comité.

“Es una farsa. No responden a ninguna pregunta”, declaró el representante demócrata Dave Min, de California, durante un receso de la entrevista.

El congresista James Walkinshaw, de Virginia, aseguró que preguntó a Bondi si Trump conocía los delitos de Epstein antes de que se hicieran públicos. Según sus notas, la exfiscal respondió: “No estoy segura del alcance de su conocimiento”.

Jeffrey Epstein murió por suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual y abuso de menores. Trump mantuvo amistad con Epstein durante los años noventa y principios de los 2000, aunque posteriormente afirmó que rompió vínculos con él antes de que el financista se declarara culpable en 2008 en Florida por solicitar prostitución de una menor.

Sobrevivientes protestaron frente al Capitolio

Durante la entrevista, varias sobrevivientes de los abusos cometidos por Epstein se congregaron frente a la oficina del Capitolio donde se realizaba la sesión. Algunas denunciaron que agentes policiales las apartaron cuando intentaron llamar la atención de Bondi a su llegada.

“Solo espero que tenga un momento en el que recuerde su propia humanidad y la nuestra, que encuentre su compasión y recuerde que esta es una historia más importante que la retórica política”, expresó Danielle Bensky, una de las sobrevivientes.

Las víctimas también reclamaron a los legisladores que exigieran responsabilidades por la divulgación de documentos que incluían información personal de posibles afectadas.

El presidente del comité, el republicano James Comer, afirmó ante ellas que seguirá impulsando la publicación total de los archivos conforme a la ley. “Queremos justicia para los sobrevivientes, de verdad que sí”, declaró.

En su intervención, Bondi reconoció que el Departamento de Justicia cometió errores en el proceso de edición de documentos, aunque defendió el trabajo realizado y aseguró que el organismo actuó con un nivel de transparencia “sin precedentes”.

Aunque dejó el cargo de fiscal general el mes pasado, Bondi continúa cercana al entorno político de Trump. Esta semana fue nombrada por el presidente para integrar un panel de inteligencia artificial de la Casa Blanca.

Bondi había sido citada por el comité en marzo mediante una votación bipartidista. Sin embargo, evitó inicialmente comparecer formalmente y negoció una entrevista transcrita en lugar de una declaración bajo juramento, lo que intensificó las tensiones con los demócratas.

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