Congresista demócrata de Ohio es hospitalizada tras accidente de tráfico con fuga

La representante demócrata por Ohio Marcy Kaptur fue hospitalizada este domingo después de resultar herida en un accidente de tráfico con fuga ocurrido en Toledo, donde se encontraba durante el receso de verano de la Cámara de Representantes.

La oficina de Kaptur informó que la congresista se encuentra “activa, alerta y recibiendo tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida”.

Kaptur viajaba como pasajera en un vehículo que fue impactado por otro automóvil cuando se dirigía a un oficio religioso.

La persona que conducía el segundo vehículo abandonó el lugar, según el Departamento de Policía de Toledo.

La congresista y otra persona fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. La Policía de Toledo señaló que la investigación del “accidente con fuga” se encuentra todavía en sus primeras etapas.

El equipo de Kaptur agradeció la intervención de los servicios de emergencia y de los profesionales médicos que atendieron a los involucrados tras el impacto.

Agradece las muestras de apoyo

La representante también envió un mensaje a sus electores a través de su oficina y agradeció las muestras de preocupación recibidas después del accidente.

Kaptur expresó su “profundo agradecimiento a los cientos de electores que se han puesto en contacto con ella” y manifestó su expectativa de recuperar pronto su agenda habitual.

La congresista, una de las legisladoras con mayor antigüedad en la Cámara de Representantes, permanece en Ohio mientras avanza la investigación policial sobre el conductor que se dio a la fuga.

El accidente ocurre además durante un período relevante para su futuro político. Kaptur buscará nuevamente su escaño en las elecciones de medio mandato de noviembre, cuando se enfrentará al republicano Derek Merrin.

Merrin cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y ya compitió contra Kaptur en 2024, cuando la demócrata consiguió conservar el distrito por una diferencia de menos de 2,400 votos.

Con información de EFE.