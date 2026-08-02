España: aumenta a 72 la cifra de muertos durante crisis migratroria en Ceuta

El delegado del Gobierno de España en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, informó este domingo que el número de personas que perdieron la vida intentando entrar en Ceuta desde Marruecos ascendió a 72.

El balance anterior era de 67 migrantes fallecidos, en medio de una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África, vigilado ahora con fuerte presencia de la policía y el ejército.

Los migrantes que entraron irregularmente a la ciudad española, unos 60,000 según cifras oficiales, continuaron regresando a territorio marroquí esta jornada, aunque en menor medida que los días anteriores, en los que decenas de miles volvieron por su propio pie. La policía y las tropas españolas patrullan las calles de Ceuta, mientras algunos pocos grupos de migrantes siguen deambulando por la urbe, de 83,000 habitantes, informó DW.

Respecto al número de fallecidos, las cifras oficiales tienen una contraparte que aumenta el total de muertos, en algún caso casi al doble. Según una asociación de guardias civiles españoles, el total de fallecidos durante la entrada masiva a través del espigón fronterizo de Ceuta supera el centenar. En tanto, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) informó de “casi 130 víctimas” y decenas de desaparecidos.

El papel de Marruecos

Esta misma organización pidió la apertura de una investigación independiente sobre las causas de este flujo de migrantes entre la ciudad marroquí de Castillejos y la española de Ceuta, y condenó el “silencio inquietante de las autoridades y las instituciones” de Marruecos. Estas no han comunicado un balance de víctimas ni el número de detenciones que hubo durante los enfrentamientos del viernes entre la policía marroquí y los jóvenes.

España culpó a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes. En cambio, algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

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