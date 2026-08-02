Incendios forestales arrasan Washington: 600 estructuras destruidas y 60,000 evacuados

Al menos 600 estructuras han sido destruidas y unas 60,000 personas han sido evacuadas en Spokane, Washington, debido a tres incendios forestales que avanzan sin contención y llevaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia en la zona.

El jefe de bomberos del Distrito 3 del condado de Spokane, Cody Rohrbach, informó que solo el incendio Old Trails destruyó unas 640 estructuras, aunque las autoridades todavía no han establecido cuántas corresponden a viviendas, comercios, escuelas u otros edificios.

La magnitud de la devastación llevó a la alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, a calificar los incendios como “realmente el peor desastre natural al que se ha enfrentado nuestra región”.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, informó además que conversó telefónicamente con el presidente Donald Trump sobre la emergencia. Según Ferguson, Trump expresó su apoyo ante la situación que enfrenta la población afectada.

El llamado Spokane Complex Fire está integrado por los incendios Old Trails, Fairview y Autumn Lane. En conjunto, las llamas han consumido alrededor de 5,390 acres y ninguno de los tres focos se encontraba contenido este domingo, según el equipo federal encargado de coordinar la respuesta.

Old Trails concentra la mayor parte del área quemada, con 3,509 acres, seguido de Fairview, con 981, y Autumn Lane, con 900 acres.

Sin heridos reportados

Pese a la magnitud de los incendios, las autoridades no han informado de personas heridas. Miles de residentes, sin embargo, han tenido que abandonar sus hogares mientras los equipos de emergencia intentan frenar el avance de las llamas.

La emergencia también ha provocado interrupciones generalizadas del suministro eléctrico. Cerca de 12,000 clientes permanecían sin electricidad este domingo en Washington, principalmente en el área de Spokane, de acuerdo con PowerOutage.us.

Los bomberos recibirán refuerzos procedentes de otras zonas para intensificar las labores de extinción, mientras las autoridades advierten que las condiciones podrían volver a complicar la respuesta.

Aunque el tiempo mostró cierta mejoría durante el domingo, el riesgo de nuevos avances del fuego continúa siendo elevado. Los pronósticos apuntan además a un deterioro de la calidad del aire y del humo.

Fenómeno histórico

La senadora demócrata por Washington Maria Cantwell atribuyó los incendios a un “fenómeno meteorológico histórico” y destacó que el Servicio Meteorológico Nacional preveía condiciones especialmente favorables para la propagación de las llamas.

Entre ellas figuran vientos del nor-noroeste de hasta 56 kilómetros por hora y un ambiente seco capaz de acelerar la expansión del fuego. Cantwell describió el Spokane Complex como “el incendio más grande del país”.

Los incendios se producen en medio de una temporada particularmente grave para el noroeste del Pacífico, donde la sequía, la baja humedad y los fuertes vientos han creado condiciones propicias para la propagación de incendios forestales.