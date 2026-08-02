Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 2 de agosto

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 96% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 14% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:53 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:11 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 99% por la mañana, 60% por la tarde y 99% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.