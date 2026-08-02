Por qué los estadounidenses de 65 a 74 años acumularon patrimonios de $410,000 y las generaciones más jóvenes no lo logran

La generación que hoy tiene entre 65 y 74 años llegó a la jubilación con una ventaja patrimonial que le permite aspirar a un retiro más cómodo. Sin embargo, esta condición resulta cada vez más difícil de replicar para las generaciones más jóvenes. Su patrimonio neto mediano ronda los $410,000, el nivel más alto entre los grupos de edad, según la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal citada por Investopedia, y está compuesto por vivienda, cuentas de retiro, inversiones y otros activos.

La distancia conforme a la edad se reduce considerablemente: los hogares menores de 35 años registran un patrimonio neto mediano cercano a apenas $39,000, mientras que entre los 35 y 44 años ronda los $135,000. Pero esta diferencia no se debe solo a que los jubilados han tenido más años para acumular riqueza, sino también a otros factores como el acceso a la vivienda, el comportamiento de los mercados y las condiciones económicas que enfrentó cada generación.

Esa brecha obliga a quienes aún tienen años económicamente activos por delante a preguntarse qué hicieron las generaciones anteriores y cómo pueden acercarse a ese patrón en una economía marcada por vivienda más cara y mayores presiones sobre el presupuesto familiar.

Cómo se componen esos $410,000: vivienda y retiro

Los datos de la Fed, analizados por Investopedia, muestran que el patrimonio mediano de $410,000 para personas de 65-74 años surge de tres fuentes principales: capital de vivienda, cuentas de jubilación y otros activos líquidos menos deudas. A esa edad, muchos ya pagaron gran parte de su hipoteca, se beneficiaron de décadas de aumentos en el precio de la vivienda y acumularon ahorros en 401(k), IRA y planes similares.

Las tasas de propiedad de vivienda entre mayores de 65 años superan el 70%, y buena parte de su riqueza se concentra en su casa principal. Esa combinación de plusvalía inmobiliaria y ahorro formal para el retiro explica por qué la curva de patrimonio sube de manera sostenida en este grupo, luego se estabiliza o baja ligeramente a partir de los 75.

Sin embargo, el acceso tardío a la propiedad o la falta de participación en planes de empresa ha limitado esa acumulación en personas trabajadoras de la actualidad. Aun así, la clave sigue siendo el tiempo: quienes están hoy en el rango de 65-74 no construyeron ese patrimonio de $410,000 en la última década, sino a lo largo de toda su vida laboral.

Lo que hicieron diferente quienes hoy tienen entre 65 y 74 años

Los estudios coinciden en que esta generación tomó decisiones que marcaron la diferencia:

Participar en planes de retiro patrocinados por el empleador desde edades relativamente tempranas

desde edades relativamente tempranas Mantener aportaciones constantes durante décadas , incluso cuando los ingresos no eran altos

, incluso cuando los ingresos no eran altos Comprar vivienda cuando los precios eran más accesibles, construyendo capital con cada pago de hipoteca

Al comparar la evolución por grupos de edad, el patrimonio neto mediano salta de alrededor de $247,000 en 45-54 años a más de $360,000 entre 55-64, y finalmente llega a $410,000 entre 65-74. Esa variación refleja el efecto del tiempo: más años de aportaciones, más plusvalía inmobiliaria y mayor interés compuesto en las cuentas de retiro.

¿Por qué las generaciones jóvenes están lejos de obtener cifras similares?

Los menores de 35 años registran un patrimonio mediano de $39,000, y aunque la cifra mejora justo en la década de los 30 y los 40, muchos están lejos de la trayectoria que necesitarían para alcanzar los 65 con un fondo comparable con el actual. El estudio de Investopedia señala que hay varios factores que afectan directamente el patrimonio de los jóvenes:

Carreras laborales más inestables , con contratos temporales y trabajo por ‘gig’, que ofrecen pocos beneficios de retiro

, con contratos temporales y trabajo por ‘gig’, que ofrecen pocos beneficios de retiro Mayor carga de deuda estudiantil y de consumo , que compite con la capacidad de ahorrar

, que compite con la capacidad de ahorrar Costos de vivienda mucho más altos, que retrasan la compra de casa y limitan la construcción de capital inmobiliario

Además, entre la comunidad hispana hay obstáculos adicionales: salarios más bajos en promedio, empleo concentrado en sectores con poca oferta de planes 401(k) y la prioridad de enviar remesas o apoyar económicamente a familiares en el país de origen. Todo ello les impide destinar recursos que podrían usar para sus cuentas de jubilación y para crear patrimonio propio.

¿Qué puedes hacer hoy para acercarte a esos $410,000?

Incluso con un contexto menos favorable, hay decisiones que pueden mejorar significativamente tu situación de retiro:

Aportar de forma constante a cualquier plan de retiro disponible , aunque sea un porcentaje pequeño del salario; el interés compuesto necesita tiempo más que grandes cantidades iniciales

, aunque sea un porcentaje pequeño del salario; el interés compuesto necesita tiempo más que grandes cantidades iniciales Aprovechar el ‘matching’ del empleador cuando exista: cada dólar que la empresa aporta a tu cuenta de retiro es un aumento de sueldo diferido que sería un error dejar pasar

cuando exista: cada dólar que la empresa aporta a tu cuenta de retiro es un aumento de sueldo diferido que sería un error dejar pasar Configurar aportaciones automáticas a cuentas de jubilación individuales (IRA, Roth IRA) cuando no haya plan de empresa, para no depender solo de la disciplina mensual

a cuentas de jubilación individuales (IRA, Roth IRA) cuando no haya plan de empresa, para no depender solo de la disciplina mensual Evitar retiros anticipados de las cuentas de retiro salvo emergencia extrema; las penalizaciones y la pérdida de crecimiento futuro pueden costar decenas de miles de dólares a largo plazo

de las cuentas de retiro salvo emergencia extrema; las penalizaciones y la pérdida de crecimiento futuro pueden costar decenas de miles de dólares a largo plazo Planear la compra de vivienda como objetivo de largo plazo, incluso empezando con propiedades más pequeñas, para aprovechar la plusvalía a futuro

Los datos de la Fed muestran que el patrimonio mediano se multiplica por más de 10 entre los menores de 35 y el grupo de 65-74. No se trata de ‘hacerte rico’ de la noche a la mañana, sino de mantenerte en una trayectoria donde cada año de trabajo sume a tu fondo de retiro y al patrimonio familiar.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la creación de patrimonio y retiro

¿Los $410,000 son ahorro para el retiro o patrimonio total?

Es la mediana de patrimonio neto total: incluye vivienda, cuentas de retiro, inversiones y otros activos menos deudas. El saldo mediano de las cuentas de jubilación es una parte, no toda la cifra.

¿Es realista alcanzar esa cifra si gano poco?

No todas las personas llegarán a $410,000, pero mantener aportaciones constantes, aprovechar beneficios de empresa y construir capital de vivienda puede multiplicar tu patrimonio, incluso con ingresos moderados.

¿Qué pasa si confío solo en el Seguro Social?

El Seguro Social cubre solo una fracción de los gastos de jubilación. Sin ahorros propios, aumenta la probabilidad de depender de familiares, de endeudarte o de reducir drásticamente tu nivel de vida.

Conclusión

La cifra de $410,000 que registra el patrimonio neto mediano de los estadounidenses de 65 a 74 años no es una cifra fortuita, sino la suma de décadas de ahorro, capital de vivienda y decisiones financieras constantes.

Para las generaciones jóvenes, la advertencia es clara: postergar indefinidamente el ahorro para el retiro y la construcción de patrimonio hace cada vez más difícil acercarse a esa cifra.

Cada año sin aportaciones, no aprovechar beneficios laborales o sin plan para la vivienda amplía la brecha con quienes sí empezaron antes. La lección que dejan quienes ya se jubilaron es usar el tiempo como aliado: convertir cada década de trabajo en patrimonio, para que la vejez no sea una condena a la incertidumbre económica.

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