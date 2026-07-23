Cada vez más estadounidenses dependen del dinero de sus padres para comprar casa y cubrir sus gastos

Cada vez más adultos jóvenes en Estados Unidos necesitan del apoyo económico de sus padres para cubrir gastos básicos o dar el siguiente paso hacia la independencia financiera. De acuerdo con la Encuesta sobre la Economía y las Decisiones de los Hogares de la Reserva Federal, realizada en octubre de 2025 y difundida el 18 de julio de 2026.

El sondeo indica que casi la mitad de las personas de entre 18 y 29 años recibió ayuda económica de personas fuera de su hogar durante el último año y 49% aún vive con sus padres.

El porcentaje de jóvenes que permanece en el hogar familiar era de 37% en 2019, es decir, un incremento del 12% en siete años que refleja las dificultades para afrontar el alto costo de la vivienda, el transporte y otros gastos esenciales. Para muchas familias hispanas, este apoyo se ha convertido en una carga financiera cada vez más frecuente para los padres, mientras los hijos retrasan la compra de una vivienda o la independencia económica.

El nuevo sueño americano depende de quién te heredó dinero

Durante generaciones, la fórmula para salir adelante en Estados Unidos seguía prácticamente los mismos pasos: ir a la universidad, trabajar duro, ahorrar, comprar una casa y subir en la escala económica. Hoy, esa fórmula incluye un factor que puede ser determinante y muchos no controlan: la capacidad financiera de sus padres o abuelos para ayudarlos.

Sin ese respaldo, un número creciente de personas se enfrenta deudas más altas y un camino cada vez más difícil hacia la compra de una vivienda propia. En términos prácticos, esto significa que el punto de partida económico de un joven ya no depende solo de su esfuerzo, sino de provenir de una familia con patrimonio acumulado.

¿Por qué comprar casa hoy casi requiere ayuda familiar?

Un asesor de patrimonio de Northwestern Mutual advirtió que los jóvenes adultos permanecen dependientes de sus padres durante periodos más largos, ya que muchos no logran ganar lo suficiente para alcanzar la autosuficiencia y, en lugar de ajustar sus gastos, requieren apoyo adicional de su familia.

Además, indicó que entre las familias que él describe como “moderadamente acomodadas”, los padres suelen ofrecer esa ayuda, aunque no todas las familias tienen los recursos para hacerlo.

Ese patrón ya está cambiando la forma en que las familias transfieren su dinero: en lugar de otorgar una herencia después de la muerte, cada vez es más común que los padres ayuden a sus hijos en vida. Una directora de planeación patrimonial privada de Wells Fargo explicó que muchas familias encuentran mayor satisfacción al ver el impacto positivo de su ayuda mientras aún pueden atestiguarlo.

Una casa comprada con herencia que se disparó de valor

Sobre esta nueva tendencia, CNN presentó algunos casos como el de Phillip, un hombre de 37 años, quien, tras recibir una herencia familiar, usó parte del dinero para pagar sus préstamos estudiantiles privados y el resto como enganche para comprar una vivienda junto a su esposa.

Esa casa se revalorizó de forma notable en pocos años, mientras que a nivel nacional el precio medio de venta de casas nuevas subió 32% en el mismo periodo, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EE.UU. “Nuestra casa ejemplifica por qué la herencia se ha vuelto casi indispensable para lograr ser propietario de una vivienda hoy”, afirmó Phillip.

Su hermana Chelsea, de 40 años, usó su parte para otros gastos: pagó la totalidad de sus préstamos estudiantiles e invirtió el resto en cuentas de retiro. “Realmente me ha permitido establecer una red de seguridad sólida para mí misma”, sostuvo.

Cuando no hay herencia, el camino se complica

Sin embargo, muchas personas no tienen esta opción. Este es el caso de Nick, de 36 años y profesional en cumplimiento ambiental, quien relató que sus padres ayudaron a su hermana a comprar una casa en 2012 con un préstamo de $85,000, pero cuando él intentó comprar la suya cuatro años después, el alza de precios ya había agotado la capacidad de sus padres para repetir ese apoyo.

En palabras para la CNN, hoy Nick vive con sus padres y contribuye a los gastos del hogar. Pero, pese a que gana más de $80,000 al año y ahorra de forma constante, no ha podido reunir lo necesario para un enganche, cargando además con una deuda estudiantil considerable.

“Finalmente siento que conseguí un buen trabajo con buen ingreso. Entonces llega la inflación y los precios de la vivienda siguen subiendo”, lamentó Nick. “Se siente como si ser propietario en Estados Unidos no fuera para mí”.

¿Qué puede hacer una familia hispana para superarse sin herencia a la vista?

Explorar programas estatales y municipales de asistencia para el enganche dirigidos a compradores primerizos, muchos disponibles sin importar el estatus migratorio de otros familiares

Considerar hipotecas con coobligado familiar, una alternativa que flexibiliza los requisitos de ingreso para compradores jóvenes

Priorizar el pago de deuda estudiantil de alto interés antes de destinar ahorro al enganche, para evitar que los intereses erosionen el avance financiero

Buscar asesoría financiera comunitaria en español antes de comprometerse con una hipoteca. La brecha de información suele afectar más en hogares sin experiencia previa como compradores

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la dependencia económica familiar

¿Qué porcentaje de jóvenes recibe ayuda económica familiar?

Casi la mitad de los adultos de 18 a 29 años recibió apoyo de personas fuera de su hogar para gastos esenciales en el último año, según la Reserva Federal.

¿Cuántos jóvenes viven todavía con sus padres?

El 49% de los adultos de 18 a 29 años vivía con sus padres en octubre de 2025, un aumento de 12% respecto a 2019.

¿Por qué la herencia se volvió tan importante para comprar casa?

Porque el precio medio de las viviendas nuevas subió 32% en pocos años, superando la capacidad de ahorro de quienes no cuentan con apoyo familiar.

¿Todas las familias pueden dar este tipo de ayuda?

No. Solo las familias con suficiente patrimonio acumulado pueden ofrecer este respaldo sin comprometer su propio retiro.

¿Qué pasa con quienes no reciben ayuda familiar?

Muchos jóvenes sin el apoyo financiero familiar quedan rezagados frente a otros compradores y consideran alternativas como mudarse a países con costos de vivienda más bajos.

¿Hay opciones para comprar casa sin herencia?

Sí, existen programas de asistencia para el enganche y esquemas de coobligación familiar que pueden ayudar a compradores sin patrimonio heredado.

Conclusión

Si la brecha entre el precio de las viviendas y los ingresos por trabajo sigue ampliándose al ritmo actual, la propiedad de vivienda podría convertirse, dentro de una década, en un privilegio reservado casi exclusivamente para quienes reciben apoyo familiar, dejando fuera a una generación entera de jóvenes sin patrimonio heredado.

Para quienes no cuentan con ese respaldo, acciones como informarse sobre programas de asistencia y evitar deuda de alto interés podrían marcar la diferencia entre obtener una casa propia o quedar atrapados en el alquiler de forma permanente.

Sigue leyendo:

– Vivir en Nueva York puede reducir la herencia que dejas: así funciona el impuesto estatal en 2026

– Herencias récord en EE.UU.: qué sectores ganan y cómo pueden potenciar tus finanzas

– Cambios fiscales 2026: qué significa para herencias y donaciones en EE.UU. y cómo afecta tu dinero e inversiones