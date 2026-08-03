Alerta máxima en Nueva York ante la amenaza de severas inundaciones repentinas

La ciudad de Nueva York se vio azotada por intensas lluvias durante la hora pico de la mañana de este lunes, mientras la Gran Manzana se encontraba bajo alerta por inundaciones repentinas.

La alerta se mantendrá por toda la noche de este lunes, ya que los ciudadanos podrían experimentar lluvias torrenciales de hasta casi dos pulgadas de agua por hora, de acuerdo con la más reciente estimación del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las fuertes precipitaciones “provocarán inundaciones en la ciudad, incluyendo autopistas, calles y pasos subterráneos, así como en otras zonas con drenaje deficiente y áreas bajas”, alertaron las autoridades neoyorquinas.

Asimismo, hay la posibilidad de tormentas eléctricas a la última hora del lunes, lo que podría obstaculizar el tránsito vespertino.

Tyler Roys, meteorólogo jefe de AccuWeather, dijo que a las 7:00 de la mañana de hoy ya había caído una pulgada de lluvia, y se espera que la mayor parte del torrencial matutino ya cesó a mitad de mañana, informó New York Post.

“Se prevé una tregua en las precipitaciones. No descarto que pueda haber otro episodio de fuertes aguaceros más tarde esta mañana”, expresó.

“Podría estar seco a primera hora de la tarde, pero luego se espera una línea de tormentas eléctricas, diría que a media tarde o a última hora de la tarde, entre las 3 y las 7 de la tarde”.

Si bien parece que la ciudad no tiene un respiro para el mal clima, Roys indicó que esto no es especialmente inusual para mediados de verano.

“Es como un déjà vu, porque esto mismo nos pasó la semana pasada”, señaló.

“Es que la atmósfera tiene mucha humedad, así que cuando pasan estas lluvias, es como si estuvieras exprimiendo una esponja”.

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York hicieron un llamado a quienes residen en sótanos a mudarse a un piso superior y a los conductores a tener cuidado con el agua, que puede ser engañosamente profunda en las carreteras.

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