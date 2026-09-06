El poder oculto del anís estrellado: beneficios medicinales que la ciencia avala

Más allá de su aroma dulce y fresco, que le aporta un toque único a las comidas, las flores de anís estrellado poseen propiedades carminativas, digestivas, expectorantes, antiespasmódicas, antibacterianas, antioxidantes, analgésicas y diuréticas, todas respaldadas por la ciencia.

Estas flores, que se usan en la gastronomía, también se han empleado desde la antigüedad como remedio casero, y no es de extrañar, ya que la evidencia científica respalda su perfil de biocompuestos, entre los que destacan altas cantidades de aceite esencial con anetol y estragol, además de ácido shikímico con propiedades antigripales, entre otros.

Entre los beneficios con más respaldo científico del anís estrellado, citados por el portal especializado en botánica Ecologia Verde, destacan tres por sus propiedades digestivas, respiratorias y antienvejecimiento.

Mejora la digestión de forma natural

La infusión de anís estrellado es un excelente digestivo natural, por lo que es ideal para aliviar los gases, ayudando a reducir los cólicos que causan dolores y flatulencias. Esto se debe a que actúa como un potente antiinflamatorio y miorrelajante, lo que contribuye a relajar el estómago de la distensión que provocan los gases.

Un gran auxiliar en enfermedades respiratorias

En cuadros de tos seca, bronquitis y gripe, e incluso el asma, estas flores tienen la capacidad de abrir las vías respiratorias, disminuir la tos y actuar como un efectivo antibacteriano.

Se recomienda incorporarlo durante las infecciones respiratorias o enfermedades crónicas, ya que será de gran ayuda. Recordemos que las flores de anís estrellado se usan en la industria farmacológica como base de remedios antigripales.

Retarda el envejecimiento celular

Por su perfil rico en polifenoles, ayuda a retardar el envejecimiento celular y los síntomas visibles que este causa. Esto se debe al efecto de los antioxidantes naturales que combaten el daño celular provocado por los radicales libres.

Además, la cantidad de vitaminas del complejo B y los polifenoles ayudan a retrasar el paso del tiempo en la piel y la aparición de arrugas futuras. Las vitaminas A y C ayudan a la estimulación del colágeno, que es el encargado de mantener la piel tersa.

Cómo usar el anís estrellado en casa

La versatilidad del anís estrellado lo hace de fácil acceso, ya que se puede encontrar como hierba seca para preparar infusión, en polvo, cápsulas, tinturas o extractos.

El sabor de esta especia puede recordar a otras similares como la canela, el clavo de olor, el jengibre y el cardamomo.

Infusión de anís estrellado

Esta infusión se puede beber como digestivo para aliviar la distensión abdominal y las flatulencias.

Ingredientes: 1 o 2 estrellas de anís estrellado (Illicium verum). 1 taza de agua (aproximadamente 250 ml).

Pasos de preparación: Hierve el agua: Pon a calentar el agua en una olla pequeña hasta que alcance el punto de ebullición. Añade el anís: Agrega las estrellas de anís al agua hirviendo. Cocina a fuego lento: Baja la intensidad del fuego y deja que hierva suavemente de 5 a 7 minutos para que la planta libere sus aceites esenciales . Reposa: Apaga el fuego, tapa el recipiente y deja reposar la mezcla por unos 5 a 10 minutos adicionales.



Tónico facial de anís estrellado

Ingredientes: 4 piezas de anís estrellado . 1 taza o 250 mililitros de agua.

Paso a paso: Agrega el agua con las flores de anís estrellado a una olla, lleva al fuego y deja hervir por cinco minutos. Retira del fuego, deja enfriar y cuela.



Según el portal especializado en botánica Ecología Verde, este preparado se puede usar como tónico facial aplicando frío sobre la piel de forma diaria. Los efectos se notan tras meses de uso constante y se deben acompañar con masajes faciales.

Las recomendaciones de uso indican que este tónico debe almacenarse en el refrigerador, pues al no tener conservantes solo durará una semana.

¿Quiénes no pueden usar el anís estrellado?

El anís estrellado tiene una toxicidad media, así que hay que tener muy en cuenta sus contraindicaciones.

Como medida de precaución, es clave saber que existen dos variedades muy similares bajo el mismo nombre: el anís estrellado chino (Illicium verum) y el anís estrellado japonés (Illicium anisatum). De ambas, solo se puede consumir el chino; el japonés llega a ser muy tóxico y está prohibido en algunos países, ya que contiene un compuesto llamado anisatina, que funciona como un veneno vegetal muy potente.

Esta planta no debe ser suministrada a bebés y niños, en quienes está completamente contraindicada, pues resulta neurotóxica en menores.

La alta presencia de estragol y anetol —componentes que pueden ser neurotóxicos, hepatotóxicos y causantes de hipersensibilidad— puede generar convulsiones, coma, dificultad respiratoria, vómitos o somnolencia en los más pequeños. Tampoco se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes. Estos efectos adversos no se presentan en adultos sanos, cuyo sistema de depuración es mucho más eficiente.

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