EE.UU. expresa su respaldo al diálogo venezolano para avanzar hacia elecciones democráticas

Estados Unidos respaldó este lunes el diálogo iniciado en Venezuela entre representantes del Gobierno interino y un sector opositor, al considerar que puede contribuir a una transición política en el país tras la intervención militar de Washington que depuso a Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado afirmó que el proceso forma parte de un “plan de tres fases” respaldado por Estados Unidos para avanzar hacia la estabilización de Venezuela.

“Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott.

La declaración de Washington llegó después del primer contacto entre Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez, y Dinorah Figuera, exdiputada y presidenta de la Asamblea Nacional venezolana de 2015.

Ambos mantuvieron el sábado una conversación telefónica en la que acordaron trabajar sobre dos asuntos: el proceso de transición democrática y la respuesta a las consecuencias de los terremotos registrados el 24 de junio.

Respaldo a las iniciativas

El Gobierno estadounidense también manifestó su respaldo a las iniciativas venezolanas destinadas a atender a los afectados por los sismos, que, según las cifras proporcionadas, dejaron más de 6,000bmuertos, 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda.

Rodríguez describió el proceso como “inclusivo y efectivo” y aseguró que tendrá “metas claras y verificables”. Figuera, por su parte, señaló que las conversaciones buscan avanzar en la “transición democrática” y atender a las víctimas de los terremotos.

Para Washington, el alcance de las conversaciones va más allá de la respuesta a la emergencia humanitaria. Pigott afirmó que Estados Unidos pretende que el diálogo ayude a fortalecer las instituciones democráticas y ampliar las libertades políticas.

“Confiamos en que este trabajo pueda brindar resultados tangibles para los venezolanos”, añadió el portavoz.

La Administración estadounidense dijo además estar comprometida con el proceso para promover un futuro “más estable y próspero” para Venezuela, en línea con los objetivos establecidos para la transición.

Como siguiente paso, Rodríguez y Figuera acordaron celebrar una reunión presencial en Caracas la próxima semana, aunque todavía no han informado el día, la hora ni el lugar del encuentro.

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