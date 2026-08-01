Trump vuelve a publicar un mapa de Venezuela como “estado 51” en medio de conversaciones sobre la transición democrática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó este sábado la polémica sobre el futuro de Venezuela al compartir en su red social Truth Social un mapa del país sudamericano coloreado con la bandera estadounidense y acompañado de la leyenda “estado 51”.

La publicación se produce en un contexto de creciente protagonismo de Washington en los asuntos venezolanos, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses.

Maduro fue trasladado a Nueva York, donde permanece detenido a la espera del inicio de un juicio federal por cargos de narcoterrorismo.

No es la primera vez que Trump plantea públicamente la posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos. El 12 de mayo, durante una entrevista con la cadena Fox, afirmó que estaba “considerando seriamente” convertir al país en el estado número 51.

Un día después reforzó ese mensaje al publicar en Truth Social una imagen de Venezuela cubierta con la bandera de Estados Unidos.

Desde la captura de Maduro, la administración estadounidense ha mantenido un estrecho tutelaje sobre el régimen que lidera por Delcy Rodríguez, con el objetivo declarado de impulsar una transición democrática.

Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado un calendario para la celebración de elecciones.

Este viernes, Trump aseguró que Venezuela aún no está “preparada” para acudir a las urnas, aunque sostuvo que el proceso ha registrado avances.

También elogió la gestión de Rodríguez, al afirmar que “ha estado haciendo un trabajo fantástico”, y destacó los beneficios que supuestamente están obteniendo tanto las empresas estadounidenses como la población venezolana gracias al mercado petrolero.

El nuevo mensaje del mandatario estadounidense coincide con el inicio de conversaciones entre el chavismo y la Asamblea Nacional electa en 2015, un proceso respaldado por Washington que busca promover la democracia en el país.

Trump ha recurrido en varias ocasiones a la expresión “estado 51” para referirse a otros territorios. Además de Venezuela, ha insistido repetidamente en la idea de incorporar a Canadá a Estados Unidos y también ha sugerido esa posibilidad respecto a Groenlandia.

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