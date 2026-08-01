¿En qué terminó la primera reunión sobre la transición impulsada por Trump en Venezuela?

El chavismo y un sector de la oposición venezolana acordaron iniciar la próxima semana en Caracas una primera reunión presencial para discutir una agenda que incluye “derechos y garantías políticas”, atención a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio y el “fortalecimiento de la democracia”.

El anuncio fue realizado este sábado por el jefe negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, quien informó sobre una conversación telefónica con Dinorah Figuera, dirigente opositora que encabeza la delegación de este sector.

Rodríguez dijo que ambas partes definieron la composición de sus equipos y establecieron una agenda con “metas claras y verificables”.

“Compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana”, señaló Rodríguez en un comunicado, sin precisar la fecha ni el lugar del encuentro.

El también presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, describió el proceso como un “diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país”, impulsado en el contexto de los esfuerzos promovidos por Estados Unidos ante la posibilidad de futuras elecciones en Venezuela.

La delegación del régimen estará integrada, además de Rodríguez, por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuan; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Desde el oficialismo han señalado como prioridades de estas conversaciones el fortalecimiento institucional, la atención a las consecuencias del terremoto y el levantamiento de las sanciones internacionales contra Venezuela.

El grupo opositor, por su parte, sostiene que el objetivo del proceso es “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”.

Figuera regresó a Venezuela en junio pasado luego de ocho años en el exilio, tras recibir una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos. La dirigente afirmó esta semana que el diálogo debe avanzar “con buena fe, transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino” para alcanzar acuerdos que permitan una recuperación democrática mediante elecciones “libres y justas”.

“Desde la AN 2015, lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano”, escribió Figuera en la red social X.

La opositora forma parte de un grupo de exdiputados que defienden la vigencia de la Asamblea Nacional elegida en 2015, el último Parlamento controlado por la oposición antes de que el chavismo retomara el control institucional.

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