Federación de Gales primera en retirar apoyo a Infantino para la reelección en la FIFA

La Asociación de Gales de Fútbol (FAW) se convirtió el lunes en la primera federación en retirar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que busca ser reelegido, debido a su fallido plan para aceptar inversión privada en competiciones.

Infantino anunció la semana pasada que abandonaba el plan, que había provocado una protesta internacional, pero la asociación galesa anunció este lunes que pese al paso atrás dado por el dirigente italosuizo, no respaldará su candidatura.

La asociación galesa emitió un comunicado en el que citó “fallos en materia de buen gobierno, proceso y liderazgo”, añadiendo que no apoyará la candidatura de Infantino para el mandato 2027-2031.

“La Asociación de Fútbol de Gales confirma con este comunicado el retiro de su apoyo a la candidatura del señor Gianni Infantino”, indicó la FAW en el texto.

La FAW añadió otros fallos en su gestión, como “en materia de valores, gestión de las partes interesadas, comunicación y buen criterio”.

The FAW supports UEFA’s position regarding a robust review of the Leadership and Governance of FIFA.



FIFA and its members are custodians of the game, responsible for its long-term growth, development and sustainability. This requires leadership that puts our game first in all? pic.twitter.com/dKHHBV9rGA — FA WALES (@FAWales) August 1, 2026

Desacuerdos con Infantino

La asociación señaló que todos esos desacuerdos con su gestión ha llevado a esa federación británica a creer que “Infantino ha perdido la confianza para seguir al frente del fútbol mundial”.

“No poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar”, añadió la federación galesa.

“Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización”, declaró el jefe de gobierno británico en una visita a Sheffield, en el norte del país.

Esas declaraciones de Burnham refirmaban las de su primera reacción al conocer el proyecto de la FIFA.

“El fútbol no pertenece a inversores”, escribió el primer ministro el martes en la red social X.

“Pertenece a quienes llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido”, reaccionó este apasionado aficionado del Everton.

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