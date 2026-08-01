Concacaf exige revisar el liderazgo de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA

La Concacaf se proclamó de forma oficial y final sobre la posible venta de derechos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, propuso a través del programa FIFA Forward Enterprise, y sostuvieron que hay que hacer un análisis en la continuidad de Infantino como presidente del máximo órgano rector del futbol mundial.

“Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Este reciente acto unilateral y flagrante de mala gestión y liderazgo se inscribe en un patrón de errores y comportamientos similares. Es imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia”, sostuvieron en su comunicado.

E indicaron: “La unidad demostrada esta semana por nuestras Asociaciones Miembro ha reafirmado que, cuando se guía por el coraje, la integridad y una buena gobernanza, el fútbol seguirá estando donde le corresponde: en manos del fútbol, y no de un solo individuo”.

Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/H2KdBi1jJG — Concacaf Media (@ConcacafMedia) August 1, 2026

Descontento con Infantino

El descontento con Infantino, por parte de la Concacaf, se suma al de la UEFA, y en la zona de América del Norte, Centro y el Caribe se cuestionaron sobre el cómo dicha propuesta siguió adelante y pidieron un responsable.

“Esta preocupación no es exclusiva de la Concacaf. La comparten muchas confederaciones, asociaciones miembro y todos aquellos que sirven y aman el fútbol. Cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger el deporte concluyen que ya no pueden hacerlo desde dentro, la familia del fútbol tiene derecho a preguntarse cómo se permitió que tal propuesta siguiera adelante y quién es responsable de ella”.

“La FIFA no es una empresa privada. Es un organismo que actúa en beneficio del fútbol y sus miembros. Quienes son designados para servirle tienen un deber fiduciario, un deber de servicio por encima del poder. Cuando no se cumple con ese deber, la rendición de cuentas no puede ser opcional”, agregaron.

Celebran fin de posible venta de derechos

Por otro lado, la Concacaf se alegró, a nombre de sus 41 asociaciones miembro, que el programa FIFA Forward Enterprise no avanzara y ano se vendieran a entes privados ciertos derechos de la FIFA.

“La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro celebran la retirada de la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE)”, sentenciaron en el texto.

“La Confederación también felicita a sus 41 federaciones miembro y a toda la familia del fútbol por la valentía y la unidad demostradas esta semana. En un momento que exigía un liderazgo basado en principios, nuestros miembros se mantuvieron unidos en defensa de los intereses a largo plazo del fútbol y de los principios de buena gobernanza”, añadieron.

De la misma forma, la Concacaf agradeció a los medios de comunicación que fueron quienes expusieron la idea de Gianni Infantino, la cual le presentó a las asociaciones miembro de la FIFA hace unos días.

“La Concacaf también desea reconocer y elogiar el papel de los medios de comunicación al sacar este tema de la oscuridad y traerlo a la luz. Los acontecimientos de los últimos días han puesto de manifiesto algo que ya no se puede ignorar: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, se impulsó al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, consulta ni el debido proceso”.

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